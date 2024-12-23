مفتي الجمهورية يهنِّئ الدكتور سيد بكري لتولِّيه منصب نائب رئيس جامعة الأزهر

تقدَّم الدكتور نظير عيَّاد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم-، بخالص التهنئة إلى الدكتور سيد بكري أحمد عبد اللطيف -عميد كلية العلوم بنين بالقاهرة-، بمناسبة تولِّيه منصب نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب.

كما عبَّر مفتي الجمهورية، عن فخره واعتزازه بهذا الاختيار، معربًا عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في أداء مهامه الجديدة، واصفًا إياه بالشخصية العلمية المتميزة التي قدَّمت العديدَ من الإنجازات في مجال التعليم الأكاديمي ورفع مستوى الطلاب في كلية العلوم بنين بالقاهرة.

وأضاف مفتي الجمهورية أن هذا المنصب يتطلَّب شخصًا متميزًا في العمل الإداري والأكاديمي، وهو ما يتمتع به الدكتور سيد بكرى من خلال مسيرته العلمية والإدارية المضيئة، كما أكَّد فضيلته أن هذا الاختيار سيكون له تأثير إيجابي على تطوير العملية التعليمية والارتقاء بها بما يواكب تطورات العصر واحتياجات الطلاب بجامعة الأزهر منارة العلم العريقة، داعيًا الله عزَّ وجلَّ أن يُعين الدكتور سيد بكري في هذه المهمة الجليلة، وأن يسدِّد خطاه لخدمة العلم والطلاب في جامعة الأزهر.