أحمد بهاء يشارك في كامل العدد 3 ويكشف عن معنى شارموفرز

كشف المغني والممثل أحمد بهاء عن مشاركته في مسلسل كامل العدد 3 في موسم رمضان المقبل، بعد نجاحه على مدار العامين الماضيين.

وقال أحمد بهاء مؤسس فريق شارموفرز الغنائي، في تصريحات لبرنامج أسرار النجوم: «انتظروني في شهر رمضان سأتواجد في مسلسل (كامل العدد) الجزء الثالث».

وعن سيرة ذاتية يتمنى تقديمها في عمل فني، قال أحمد بهاء بهاء: «أحب أقدم سيرة ذاتية عن الفنان محمد منير، لأني بحب أغانيه وقابلته على المستوى الشخصي وهو بيحب فرقتنا ودائم الإشادة بأعمالنا، هو إنسان جميلة وعاشق للفن».

وعن معنى اسم فرقته، قال: «(شارموفرز) ليس لها معنى، الكلمة كانت هزار بيني أنا وأصدقائي وإحنا صغيرين ثم قررت تكون اسم الفرقة، ولم يكن هدفنا في البداية أن ننتشر بهذه الطريقة، طرحنا أول أغنية كانت بالإنجليزي ولم يسمعها أحد ثم أغنية بالعربي وانتشرت بشكل كبير وتوالت النجاحات، وكلمات الأغاني كلها تعبر عن مواقف عشت بعضها وأثرت فيّ».



وعن أكثر هواية يعشقها، قال أحمد بهاء: «أنا إسكندراني وأعشق الغطس وسط القروش وهم غير مؤذيين طالما تغطس وسطهم، أذهب إلى مرسى علم وأمارس هذه الهواية بكل أريحية، والغطس في الليل أيضا قصة أخرى والبحر له قوانينه، رياضة الغطس في مصر لها تاريخ مميز والأمر ليس خطيرا كما يتصور البعض».