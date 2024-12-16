دينا الشربيني تنتهي من تصوير نصف مشاهدها في كامل العدد 3

تخوض الفنانة دينا الشربيني فى موسم رمضان القادم المنافسة بمسلسل كامل الجزء الثالث.



وقالت دينا الشربيني لـ صدى البلد، إنها انتهت من تصوير نصف مشاهدها فى مسسل كامل العدد على أن تستكمل تصوير باقى مشاهد المسلسل خلال الفترة القادمة.



وأضافت دينا أنها كانت مشغولة الفترة الماضية بتصوير فيلم الهنا اللى أنا فيه والذي سوف يطرح فى السينما الأربعاء القادم وسوف تتفرغ الفترة القادمة لتصوير الجزء الثالث من كامل العدد.





مسرحية دينا الشربيني

رفعت مسرحية "حاوريني يا كيكي" من بطولة دينا الشربيني ورانيا يوسف ، شعار "كامل العدد" وتحقيقها نجاح كبير يوم 4 ديسمبر عقب أول عرض لها على مسرح محمد العلي في المملكة العربية السعودية.

جدير بالذكر أن مسرحية "حاوريني يا كيكي" من بطولة كل من دينا الشربيني، هالة صدقي، رانيا يوسف، أوس أوس، دياب، أحمد عبدالوهاب، أحمد سلطان وأحمد عبدالهادي، وتأليف هاني الطمباري، وإخراج بتول عرفة.





ويبلغ سعر تذاكر مسرحية حاوريني يا كيكي ما بين 80 ريالا سعوديا إلى 800 ريال سعوي ، وهو ما يعادل ١٠٥٨٥ جنيها مصريا .

مسرحية حاوريني يا كيكي تدور أحداثها في إطار كوميدي يتنافس ثلاثة أصدقاء كل عام على الفوز بقلب فتاة جديدة، مستخدمين أساليبهم الخاصة: الرومانسية، المال، والشهامة. لكن هذه المرة تتعقد الأمور بتدخل صاحبة الفندق التي تزيد من حدة المنافسة وتشعل الرهان، بينما تقع الفتاة في حيرة، حيث تبادلهم جميعًا نفس المشاعر.