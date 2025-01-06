الأردن ما زال مستمرا في جهوده للتوصل لاتفاق بشأن غزة ولبنان

قالت آية السيد، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن وزارة الخارجية الأردنية أعلنت أن مؤتمر وزير الخارجية الأردني ونظيره التركي سيكون على مستوى أمني.

وأكدت آية السيد، خلال مداخلة هاتفية بجولة المراسلين، المذاعة عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن هذا المؤتمر كان متعلقا بالأمن الداخلي والخارجي للبلدين.

وأضافت في حديثها، أن وزير الخارجية الأردني أكد أن الأردن يرغب في التخلص من الإرهاب من منطقة الشرق الأوسط بالكامل، كما أن هناك ترابطا في العلاقات مع تركيا في الكثير من القطاعات.

وأشار إلى، أنه تم التطرق إلى الأوضاع في سوريا ولبنان، حيث أكد أيمن الصفدي أن المباحثات حول التهدئة في لبنان مازالت مستمرة، ومازالت الأردن تبذل كافة جهودها من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان سريعًا.