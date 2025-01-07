بعد شفائه .. كولر يلتحق بمعسكر الأهلي

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن عودة مارسيل كولر لمعسكر الاهلي بعد شفائه من وعكته الصحية.

وكتب احمد حسن :مصدر: مارسيل كولر المدير الفني للأهلي انضم لمعسكر الفريق صباح اليوم الثلاثاء بعد شفائه من الوعكة الصحية التي تعرض لها أمس وغاب بسببها عن تدريبات الفريق.

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة فريقه استعدادا لمواجهة سموحة في بطولة الدوري الممتاز غدا الثلاثاء.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة سموحة كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

خط الدفاع: يوسف أيمن - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أشرف داري - يحيى عطية الله - كريم الدبيس.

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - عمرة السولية - محمد مجدي أفشة - كريم نيدفيد - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - عمر الساعي - أحمد نبيل كوكا

خط الهجوم: محمود كهربا - وسام أبو علي - حسين الشحات - سمير محمد

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة منافسة سموحة في الرابعة عصر غد الثلاثاء الموافق يوم 7 من شهر يناير الجاري في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وسموحة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.