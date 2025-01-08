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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

رعب في مباراة ليفربول وتوتنهام.. إصابة مفاجئة لـ رودريجو بينتانكور

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد
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شهدت مباراة توتنهام هوتسبير ضد ليفربول، في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، إصابة مبكرة أثرت على مجريات اللقاء. 

بعد مرور 7 دقائق فقط على انطلاق المباراة، سقط لاعب الوسط الأوروجواياني رودريجو بينتانكور، نجم توتنهام، أرضًا بشكل مفاجئ.

تفاصيل الإصابة

1. اللحظات الأولى:

- بدا بينتانكور في حالة ألم شديد بعد سقوطه، ما دفع الطاقم الطبي لتوتنهام إلى النزول إلى أرض الملعب لتقييم حالته.

- حاول الفريق الطبي معالجة اللاعب على أرض الملعب، لكن بينتانكور بدا غير قادر على النهوض، ما أدى إلى توقف المباراة لفترة طويلة.

2. نقل اللاعب على محفة:

- بعد بضع دقائق من المحاولات الطبية، تم نقل بينتانكور على محفة إلى خارج أرض الملعب، حيث بدا أنه يعاني من إصابة في الرأس.

3. الاستبدال المبكر:

- اضطر المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو إلى إجراء تبديل مبكر في الدقيقة 15، حيث دخل اللاعب الويلزي برينان جونسون بدلًا من بينتانكور.

تأثير الإصابة على توتنهام

1. فقدان لاعب أساسي:

- يُعتبر بينتانكور أحد الأعمدة الرئيسية في وسط ملعب توتنهام، حيث يتمتع بقدرات دفاعية وهجومية مميزة. إصابته ستؤثر بشكل كبير على توازن الفريق.

2. الضغط النفسي:

- الإصابة المبكرة أثرت على معنويات الفريق، خاصة مع توقف المباراة لفترة طويلة وتغيير الخطط التكتيكية بشكل مفاجئ.

ردود الفعل

1. من الجماهير

- أظهر جمهور توتنهام تضامنًا كبيرًا مع بينتانكور، حيث رفعوا لافتات تدعو له بالشفاء العاجل.

2. من الفريق الطبي

- لم يتم الكشف عن تفاصيل الإصابة بعد، لكن الفريق الطبي سيخضع اللاعب لفحوصات طبية شاملة لتحديد مدى الإصابة وخطورتها.

إصابة رودريجو بينتانكور المبكرة في مباراة توتنهام ضد ليفربول كانت صدمة للفريق والجماهير. بينما سيتم تقييم حالته الصحية في الأيام القادمة، سيواجه توتنهام تحديًا كبيرًا في إدارة المباراة بدون أحد لاعبيه الأساسيين. 

ليفربول توتنهام كأس الرابطة الإنجليزية الأوروجواياني رودريجو بينتانكور

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