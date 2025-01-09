على مدار 2025 بالكامل.. وزير الثقافة يكشف تفاصيل احتفالية ذكرى وفاة أم كلثوم

قال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، إن جميع محافظات مصر ستشارك في الاحتفال بذكرى وفاة كوكب الشرق السيدة أم كلثوم.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن أم كلثوم تمثل حقبة زمنية تاريخية فيها الرسم والشعر والفنون.

وأشار الوزير إلى أنه سيكون هناك احتفالية بكوكب الشرق أم كلثوم، تضم فنون تشكيلية وأدبية متنوعة، كما سيتم إعداد حالة فنية كبيرة لتلك الاحتفالية، فضلا عن تنظيم مسابقة عظيمة في النهاية للمشاركين في الاحتفالية.

وتابع الدكتور أحمد فؤاد هنو: احتفالية أم كلثوم لن تكون فقط في ذكرى وفاتها وإنما ستكون على مدار 2025 بالكامل، حيث سيتم إقامة الاحتفالية في عدد من العواصم والمدن العربية.

وأكد وزير الثقافة، أن فرقة دار الأوبرا ستقيم احتفالية كبرى في باريس يوم 3 فبراير المقبل للاحتفال بكوكب الشرق أم كلثوم، معقبًا: «الثقافة المصرية لم تغادر باريس، ومصر موجودة هناك بمنتهى القوة في الاحتفال بكوكب الشرق».

ولفت الوزير، إلى أن السيدة أم كلثوم رفعت القدرة المؤسسية الثقافية لمصر خارج البلاد، وهناك اتفاق لإقامة أسبوع ثقافي للفنون المصرية في الدوحة أيضًا اعتبارا من 27 يناير الجاري لتعزيز مكانة الفنون المختلفة، حيث سيشارك فيه كل قطاعات الأوبرا لمدة أسبوع كامل.

