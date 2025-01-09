قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البكالوريا رجعت تاني|كيف تغير شكل الثانوية العامة على مر السنين؟..القصة كاملة
أيقونة مصرية.. السد العالى أعظم مشروع هندسي في القرن العشرين
قبل نظر الاستئناف على الحكم.. حكاية الصراع بين ميار الببلاوي ومحمد أبو بكر
قرار جمهوري جديد: زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 %
للزوجة حقوق على الزوج بعد كتب الكتاب وبعد الزفاف.. تعرفي عليها
أمطار غزيرة غداً على بعض المناطق.. الأرصاد تحذر: بلاش تنخدعوا بأشعة الشمس
«التضامن» تعلن موعد غلق باب التقدم لمسابقة الأم المثالية 2025
وزير الري: السد العالى نموذج لقدرة المصريين على البناء بإصرار وعزيمة| صور
الإمارات توجّه نداءً مهمًا إلى مواطنيها في لوس أنجلوس
قبل امتحانات نصف العام.. دعاء وآية يقضيان على النسيان
الأخضر يواصل الهبوط إلى مستويات جديدة.. سعر الدولار في البنوك اليوم 9-1-2024
بعد العثور على عقرب داخل رغيف خبز.. تحرك عاجل من تموين الوادي الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

خبير: الجيش اللبناني الضمان الوحيد للنهوض بالوطن في ظل التحديات

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
البهى عمرو
×

قال الدكتور أحمد يونس، المختص في الشأن اللبناني، إنّ الشغور الرئاسي في لبنان لمدة أكثر من عامين يدل على أنّ الكتل البرلمانية لم تستطع التوافق على مرشح معين إلا بعد ظهور أحداث مستجدة غيرت في الشرق الأوسط بداية من الحرب على قطاع غزة ولبنان وصولا لسقوط نظام بشار الأسد في سوريا.

الجيش اللبناني ركيزة لبناء الوطن وسط التحديات

وأضاف «يونس»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد رضا، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الجيش اللبناني كان موحدا دائما ولم يأخذ طرفا في أي تجاذبات ولم يقدم تنازلات، بالتالي كان عنوان للوحدة بين اللبنانيين، مشيرا إلى أن هناك إجماعا على أن الجيش اللبناني هو الضمان الوحيد للنهوض بالوطن في ظل التحديات الراهنة.    

الشعب يرحب بانتخاب قائد الجيش اللبناني

وتابع: «اللبنانيون ينظروا لقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون على أنه قائد نزيه لم يثبت عليه أي شائبة بل كان على رأس مؤسسة ناجحة بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي كان يعانيها الجيش، بالتالي يحظى بأصوات كثيرة في انتخابات الرئاسة اللبنانية».  

سوريا لبنان قطاع غزة غزة غزة ولبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حنان ترك تحتفل بعقد قران ابن شقيقها

حنان ترك تثير الجدل بزفاف أول فرحتها.. معلومات عن العريس وعروسه

الرئيس السيسي يوجه الحكومة بوضع تصور حزمة حماية اجتماعية عاجلة والتنفيذ قريبًا

القرار المنتظر.. الرئيس السيسي يوجه الحكومة بوضع تصور حزمة حماية اجتماعية عاجلة والتنفيذ قريبًا

أرشيفية

أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس 9 يناير 2025

وزير التربية والتعليم

البكالوريا المصرية الجديدة .. متى يطبق النظام البديل لـ الثانوية العامة ؟

سعر الدولار

الأخضر يواصل الهبوط إلى مستويات جديدة.. سعر الدولار في البنوك اليوم 9-1-2024

عيار 21 يتراجع بشكل مفاجئ.. أسعار الذهب اليوم الخميس 9 يناير 2025

عيار 21 يتراجع بشكل مفاجئ.. أسعار الذهب اليوم الخميس 9 يناير 2025

محمد رمضان

يكشف نظر.. محمد رمضان يخرج عن صمته بعد شائعات سقوطه من المسرح

وزير التعليم

الدين مادة أساسية في نظام البكالوريا المصرية الجديدة.. تعديل مهم

ترشيحاتنا

شقق الإسكان

الحق قدم.. استمرار حجز شقق الإسكان| آخر موعد للتقديم

صورة ارشيفية

التضامن : 14.5 مليار جنيه منح خارجية لتمويل أنشطة الجمعيات الأهلية خلال عام 2024

وزير الصحة

وزير الصحة عن قانون المسئولية الطبية : تعديل المواد التي لا تتعارض مع الدستور

بالصور

بدء مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية.. صوت الدراما يصل لـ قبة البرلمان

أعمال ناقشت قانون الأحوال الشخصية
أعمال ناقشت قانون الأحوال الشخصية
أعمال ناقشت قانون الأحوال الشخصية

بفستان ملفت| ريم سامي تثير الجدل بهذه الإطلالة

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

يكشف نظر.. محمد رمضان يخرج عن صمته بعد شائعات سقوطه من المسرح

محمد رمضان
محمد رمضان
محمد رمضان

بعد جدل «أول فرحتي».. حنان ترك تظهر مع ابنها الأكبر يوسف

حنان ترك وابنها
حنان ترك وابنها
حنان ترك وابنها

فيديو

أميمة طالب

بترجع.. مقتطفات من حفل أميمة طالب في السعودية

نوال - رابح صقر

استقبال رابح صقر ونوال بالورود في جدة استعدادا لحفل الغد

إنفلونزا الطيور

إنفلونزا الطيور تضرب البشر لأول مرة في أمريكا.. مدى انتشاره وخطورته

المتهمين

القبض على أصحاب فيديو القطة بالغربية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد بشاري - أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الأخلاق في عملية الإفتاء: تكامل الفقه والقيم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إلى شركاء الوطن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الجنيه المصري

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. رحلة حضارة تتحدى الزمن وتبهر العالم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي "44"

المزيد