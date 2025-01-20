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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الصحة: مصر كان لها دور فعال وعملت في صمت لدعم الأشقاء بفلسطين

وزير الصحة
وزير الصحة
محمود محسن
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أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، بأنه كان هناك توجيهات واضحة من الرئيس السيسي للحكومة، بأن تكون الوزارات المعنية، تعمل على تسهيل الإجراءات للأشقاء الفلسطينيين.

وقال خالد عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه اكتسبنا خبرات ساقة على مدار أكثر من عام بوجود غرفة عمليات وطوارئ بتواجدنا حول معبر رفح، ومنطقة شمال سيناء، مؤكدا انه فعلنا كل التجهيزات الخاصة ببنوك الدم والمستلزمات الطبية والأدوية والأطقم الطبية.

وتابع نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، أن مصر كان لها دور دائم للعمل في صمت لدعم الأشقاء، مؤكدا أن الظروف التي عاش فيها الأشقاء في فلسطين كانت صعبة، وعملنا على وجود التطعيمات بشكل كافي وتنفيذ اجراءات الحجر الصحي لضمان سلامتهم.

وأشار خالد عبد الغفار إلى أن توفير الأطراف الصناعية في الوقت الحالي صعب، وعملية معقدة، مؤكدا أنه قمنا بعلاج ألاف الفلسطينيين على مدار الأزمة في غزة، ومازالوا مقيمين في المستشفيات المصرية.

وأستكمل تصريحاته قائلا “مصر هي الدولة الوحيدة على مستوى العالم أن تكون المنفذ الوحيد لإرسال كافة المساعدات لقطاع غزة”. 

شمال سيناء الرئيس السيسي رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان د الدكتور خالد عبد الغفار

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