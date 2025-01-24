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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاكاو

الكاكاو
الكاكاو
ريهام قدري
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تناول الكاكاو يؤثر إيجابيًا على الجسم بفضل احتوائه على العديد من العناصر الغذائية والمركبات المفيدة.. إليك ما يحدث لجسمك عند تناوله:

تحسين المزاج:

يحتوي الكاكاو على مركبات مثل الثيوبرومين والفينيل إيثيل أمين التي تعزز إفراز هرمونات السعادة (السيروتونين والدوبامين)، مما يساعد على تحسين المزاج وتقليل التوتر.

دعم صحة القلب والأوعية الدموية:

الكاكاو غني بـالفلافونويدات، وهي مضادات أكسدة تعزز تدفق الدم وتحسن صحة الأوعية الدموية. هذا يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

تحسين وظائف الدماغ:

الفلافونويدات في الكاكاو تعزز تدفق الدم إلى الدماغ، مما يحسن التركيز والذاكرة وقد يساهم في الوقاية من التدهور المعرفي.

تقوية جهاز المناعة:

مضادات الأكسدة في الكاكاو تساعد في مكافحة الالتهابات وحماية الجسم من الأمراض المزمنة.

تحسين صحة الجلد:

الكاكاو يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية وتحافظ على نضارتها.

تنظيم مستويات السكر في الدم:

قد يساعد الكاكاو في تحسين حساسية الجسم للأنسولين، مما يساهم في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

تعزيز الطاقة:

الثيوبرومين والكافيين الموجودان في الكاكاو يمنحان الجسم دفعة من النشاط والطاقة.

نصائح:

للحصول على الفوائد الصحية، يُفضل تناول الكاكاو الخام أو الشوكولاتة الداكنة (بتركيز كاكاو 70% أو أكثر)، مع تقليل السكر والدهون المضافة.
الاعتدال مهم، لأن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى زيادة الوزن بسبب السعرات الحرارية.

فوائد الكاكاو الكاكاو تناول الكاكاو

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