جودة استثنائية.. جوارديولا يحسم موقف مرموش من مواجهة تشيلسي

أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، جاهزية الدولي المصري عمر مرموش لخوض مباراة الفريق أمام تشيلسي، المقرر إقامتها غدًا السبت ضمن الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد انضمامه رسميًا للفريق السماوي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت.

مرموش في قائمة السيتي أمام تشيلسي

أوضح جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم أن جميع الوافدين الجدد، بمن فيهم عمر مرموش، سيكونون ضمن قائمة الفريق لمواجهة البلوز، مشيرًا إلى أن مرموش شارك في التدريبات مع الفريق وأبدى جاهزية للتأقلم سريعًا.

وتابع: "مرموش شارك في الحصة التدريبية، وأعتقد أنه سيتأقلم بسرعة. إنه يتمتع بجودة استثنائية في الثلث الأخير من الملعب، ولهذا السبب تعاقدنا معه. إنه لاعب المستقبل وسيضيف الكثير للفريق".

تفاصيل الصفقة وتعاقدات السيتي الشتوية

كان مانشستر سيتي أتم صفقة التعاقد مع عمر مرموش مقابل 75 مليون يورو، في صفقة أثارت اهتمام الأوساط الرياضية، خاصة مع تألق مرموش في الدوري الألماني. كما ضم الفريق ثنائي الدفاع فيتور ريس وعبد القادر خوسانوف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وعن اللاعبين الجدد، قال جوارديولا: "فيتور ما زال شابًا، لكنه يتمتع بشخصية ناضجة، إلا أنه بحاجة لبعض الوقت للتأقلم. أما خوسانوف، فقد اعتاد اللعب أمام فرق صعبة في الدوري الفرنسي، وسيكون إضافة قوية".

غيابات مؤثرة أمام تشيلسي

رغم انضمام مرموش وزملائه الجدد، سيغيب عن مانشستر سيتي كل من روبن دياز وجيريمي دوكو بسبب الإصابات، وهو ما أكده جوارديولا خلال تصريحاته.

موقف الفريق في جدول الترتيب

يحتل مانشستر سيتي المركز الخامس برصيد 38 نقطة، بفارق نقطتين خلف تشيلسي صاحب المركز الرابع. ويسعى الفريق السماوي لتحقيق الفوز للتقدم في الترتيب وتقليص الفارق مع منافسيه.

جوارديولا يراهن على مرموش

يبدو أن جوارديولا يراهن على القدرات الهجومية لعمر مرموش لتعزيز قوة الفريق في الثلث الأخير من الملعب، خاصة مع وصفه للاعب بأنه "موهبة المستقبل". وستكون مباراة تشيلسي أول اختبار للاعب المصري في أحد أكبر الأندية الأوروبية.