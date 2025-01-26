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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار المنيا| «كدواني» يهنئ رجال الداخلية فى عيدهم الـ73 .. وشرطة السياحة تقدم الورود والهدايا لزائري المناطق الأثرية

التهنئة بعيد الشرطة
التهنئة بعيد الشرطة
ايمن رياض
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شهدت محافظة المنيا عدة أحداث مهمة على مدار الـ24 ساعة الماضية.. حيث قام اللواء عماد كدواني محافظ المنيا بزيارة مقر قوات الأمن لتهنئة رجال الشرطة فى عيدهم الـ 73 ويضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء، وقيام شرطة السياحة والآثار بتقديم الورود والهدايا لزائري المناطق الأثرية احتفالا بالعيد الـ73 للشرطة،  ورئيس الجامعة يشارك فى ورشة عمل حول "الإتاحة في التعليم في ضوء الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي" بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

محافظ المنيا يهنئ رجال الشرطة فى عيدهم الـ 73 ويضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء

قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة، للواء إيهاب خلاف مساعد وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد واللواء مجدي سالم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، واللواء أشرف عبد المالك حكمدار المديرية واللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية، وعدد كبير من قيادات وضباط مديرية الأمن.

قام المحافظ بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة وقراءة الفاتحة ترحماً على أرواحهم الطاهرة، حيث عزف السلام الجمهوري وسلام الشهيد.

من جانبه، أكد محافظ المنيا، أن الشرطة المصرية تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب المصري،

رئيس جامعة المنيا يشارك فى ورشة عمل حول "الإتاحة في التعليم في ضوء الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي"

شارك الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، فى فعاليات ورشة العمل التي عُقدت بعنوان: "الإتاحة في التعليم في ضوء الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي" بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأمناء المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات التكنولوجية والمجلس الأعلى لشؤون المعاهد، ولفيف من رؤساء الجامعات، وقيادات الوزارة.

وخلال ورشة العمل، أكد الدكتور أيمن عاشور أن منظومة التعليم العالي تشهد توسعًا كبيرًا بفضل الدعم الهائل الذي تقدمه القيادة السياسية لاستيعاب الإقبال المتزايد على الالتحاق بالتعليم الجامعي، مشيرًا إلى أن النمو السكاني يتطلب التوسع في إنشاء الجامعات المختلفة، لافتًا إلى أهمية تقديم الجامعات برامج دراسية بينية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وكذلك المساهمة في جذب الطلاب للالتحاق بالجامعات، وتدريب الطلاب عمليًا بالتعاون مع الشركات المختلفة لتأهيل الطلاب ليكونوا مؤهلين للالتحاق بسوق العمل، لصقل خبرات الطلاب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030.

شرطة السياحة والآثار بالمنيا تقدم الورود والهدايا لزائري المناطق الأثرية احتفالا بالعيد الـ73 للشرطة.


قامت شرطة السياحة والآثار بمحافظة المنيا، بالتعاون مع الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة، باستقبال الزائرين الأجانب والمصريين في المناطق الأثرية والسياحية، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة.

وتم خلال الفاعلية تقديم الورود والهدايا التذكارية للزوار، في أجواء احتفالية عكست روح الترحيب والاهتمام بتنشيط السياحة.

وقال الدكتور ثروت الازهرى مدير إدارة السياحة بالمحافظة أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود المحافظة لتعزيز الصورة الإيجابية عن المعالم الأثرية في المنيا، وإبراز الدور الحيوي الذي تقوم به شرطة السياحة في تأمين وحماية التراث الحضاري المصري.

المنيا عيد الشرطة محافظ التهنئه

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