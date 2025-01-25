احتفالا بالعيد الـ73.. شرطة السياحة والآثار بالمنيا تقدم الهدايا لزائري المناطق الأثرية

قامت شرطة السياحة والآثار بمحافظة المنيا، بالتعاون مع الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة، باستقبال الزائرين الأجانب والمصريين في المناطق الأثرية والسياحية، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة.

وتم خلال الفعالية تقديم الورود والهدايا التذكارية للزوار، في أجواء احتفالية عكست روح الترحيب والاهتمام بتنشيط السياحة.

وقال الدكتور ثروت الأزهرى مدير إدارة السياحة بالمحافظة إن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود المحافظة لتعزيز الصورة الإيجابية عن المعالم الأثرية في المنيا، وإبراز الدور الحيوي الذي تقوم به شرطة السياحة في تأمين وحماية التراث الحضاري المصري.