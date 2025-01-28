أخبار كفر الشيخ| قافلة طبية بنادي الرياضيين.. برتوكول تعاون مع غرفة دمياط التجارية.. والمحافظ يكشف عن عدد طلبات التصالح

شهدت محافظة كفر الشيخ، عدداً من الأخبار والأحداث والفعاليات المهمة، ومن بين هذه الأخبار ما يلي:

تحرير 20 محضرًا ضد مخابز مخالفة بكفر الشيخ

شنت مديرية التموين بكفر الشيخ، اليوم، حملة تموينية استهدفت المخابز البلدية؛ للتأكد من جودة الخبز ومطابقتها للمواصفات والتزام المخابز بالأوزان المقررة لرغيف الخبز، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وتحت إشراف المحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين.

محافظ كفر الشيخ: تسليم 68 نموذجا للتصالح في مخالفات البناء بالحامول

أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، عن تسليم 68 نموذج ( 8 ) للتصالح في بعض مخالفات البناء بمركز الحامول، تحت إشراف مهندس السيد حمزة ، رئيس مركز ومدينة الحامول، وذلك ضمن جهود المحافظة لتسوية أوضاع مخالفات البناء في مختلف مراكز المحافظة.

محافظ كفر الشيخ: تلقينا 95 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء | صور

أعلن محافظ كفر الشيخ أن عدد طلبات التصالح التي تم استقبالها حتى الآن بلغت 95 ألف طلب، عبر 15 مركزًا تكنولوجيًا موزعة على مستوى المحافظة، مؤكداً أن الإجراءات تسير بسرعة وكفاءة.

محافظ كفرالشيخ ومساعد وزير العدل يتفقدان القافلة الطبية بنادي الخالدين |صور

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم الاثنين، أعمال القافلة الطبية الشاملة التي تنظمها وزارة العدل على مدار يومين بنادي الخالدين بمدينة كفر الشيخ، بمشاركة مستشفى مصر الدولي، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “بداية جديدة لبناء الإنسان”.

توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين غرفتي كفرالشيخ ودمياط | صور

وقع حاتم عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ، ومحمد فايد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط برتوكول تعاون بين الغرفتين اليوم الثلاثاء، على هامش تدشين المجلس الاقتصادي لسيدات الاعمال بغرفة دمياط.