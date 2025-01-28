أخبار العالم | ترامب يشعل الجدل حول تهجير الفلسطينيين.. سيناتور يصفه بمجرم حرب .. والبرازيل تستدعي سفير أمريكا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة، اليوم الثلاثاء، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:
سيناتور أمريكي: دعوة ترامب لتهجير الفلسطينيين جريمة حرب وتطهير عرقي
رفض السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير فلسطينيين من قطاع غزة للدول المجاورة، واصفًا إياها بأنها "تطهير عرقي وجريمة حرب".
تبادل إطلاق نار على الحدود بين أمريكا والمكسيك
شهدت الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك حادثة تبادل إطلاق نار في منطقة فرونتون بولاية تكساس الأمريكية.
ترامب: لم أتراجع عن فكرة نقل الفلسطينيين.. وأمريكا لن تكون ملاذًا آمنًا للمهاجرين
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم يتراجع عن خطته لنقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول أخرى، مشددًا على أن الولايات المتحدة لن تكون ملاذًا آمنًا للمهاجرين.
وزير خارجية بريطانيا: أتطلع للقاء قريب مع ماركو روبيو
أعلنت الحكومة البريطانية أن وزير الخارجية ديفيد لامي تحدث مع نظيره الأمريكي الجديد ماركو روبيو، وأعرب الجانبان عن تطلعهما للاجتماع قريبًا.
وزارة العدل الأمريكية تعلن إقالة 12 مسؤولًا مرتبطين بمحاكمات ترامب.. تقرير
في خطوة مفاجئة أثارت جدلًا واسعًا، أعلنت وزارة العدل الأمريكية إقالة 12 مسؤولًا كانوا قد شاركوا في المحاكمات المرتبطة بالرئيس السابق دونالد ترامب.
البرازيل تستدعي السفير الأمريكي على خلفية معاملة "مهينة" لمهاجرين مرحلين
استدعت الحكومة البرازيلية سفير الولايات المتحدة الأمريكية احتجاجًا على معاملة "مهينة" تعرض لها مهاجرون برازيليون تم ترحيلهم من الولايات المتحدة.
ترامب يثير جدلًا كبيرًا بسلسلة تصريحات جديدة حول حماية المصالح الأمريكية
أدلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسلسلة من التصريحات التي أثارت جدلًا واسعًا، حيث تناول قضايا تتعلق بحماية المصالح الأمريكية في الداخل والخارج.
ترامب يهاجم مسؤولي وزارة العدل الأمريكية العاملين في قضاياه الجنائية
هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عددًا من مسؤولي وزارة العدل الأمريكية الذين شاركوا في التحقيقات الجنائية المتعلقة به، واصفًا إياهم بغير المنصفين.
الخارجية الفلسطينية: سنقدم لمبعوث ترامب خطة لاستلام كل مناحي الحياة في غزة
كشفت وزارة الخارجية الفلسطينية عن نيتها تقديم خطة لمبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، تتضمن استلام السلطة الفلسطينية لجميع مناحي الحياة في قطاع غزة.