قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استمرار تلقى طلبات وظائف السكك الحديد حتى هذا الموعد
سمر تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: زوجة أخويا المتوفى لفت على جوزي
أفضل الأعمال في شهر شعبان.. ترك المعاصي والطاعة تقربًا إلى الله
البلدي بـ250 جنيها.. تعرف على أسعار اللحوم بالأسواق ومنافذ الحكومة
عجائب صلاة الفجر.. لن تتكاسل عنها بعد اليوم
زيادة مرتبات العاملين في القطاع الحكومي والخاص في 2025
دعاء اليوم 28 رجب للرزق والبركة.. 8 كلمات تقيك فضيحتي الفقر والديون
ترامب يعلن توقيع أوامر تنفيذية لإعادة تشكيل الجيش والاستغناء عن خدمة المتحولين جنسيا
في ذكرى وفاة عماد حمدي.. قصة زواجه من 4 فنانات وصفعه للعندليب
تحذير هام.. شبورة كثيفة وأمطار متوقعة على هذه المحافظات
بالأسماء.. 3 مدافعين على رادار الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أخبار العالم | ترامب يشعل الجدل حول تهجير الفلسطينيين.. سيناتور يصفه بمجرم حرب .. والبرازيل تستدعي سفير أمريكا

نشرة اخبار العالم
نشرة اخبار العالم
القسم الخارجي
×

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة، اليوم الثلاثاء، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

سيناتور أمريكي: دعوة ترامب لتهجير الفلسطينيين جريمة حرب وتطهير عرقي

  رفض السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير فلسطينيين من قطاع غزة للدول المجاورة، واصفًا إياها بأنها "تطهير عرقي وجريمة حرب".

تبادل إطلاق نار على الحدود بين أمريكا والمكسيك

  شهدت الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك حادثة تبادل إطلاق نار في منطقة فرونتون بولاية تكساس الأمريكية.

ترامب: لم أتراجع عن فكرة نقل الفلسطينيين.. وأمريكا لن تكون ملاذًا آمنًا للمهاجرين

 أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم يتراجع عن خطته لنقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول أخرى، مشددًا على أن الولايات المتحدة لن تكون ملاذًا آمنًا للمهاجرين.

وزير خارجية بريطانيا: أتطلع للقاء قريب مع ماركو روبيو

 أعلنت الحكومة البريطانية أن وزير الخارجية ديفيد لامي تحدث مع نظيره الأمريكي الجديد ماركو روبيو، وأعرب الجانبان عن تطلعهما للاجتماع قريبًا.

وزارة العدل الأمريكية تعلن إقالة 12 مسؤولًا مرتبطين بمحاكمات ترامب.. تقرير

 في خطوة مفاجئة أثارت جدلًا واسعًا، أعلنت وزارة العدل الأمريكية إقالة 12 مسؤولًا كانوا قد شاركوا في المحاكمات المرتبطة بالرئيس السابق دونالد ترامب.

البرازيل تستدعي السفير الأمريكي على خلفية معاملة "مهينة" لمهاجرين مرحلين

استدعت الحكومة البرازيلية سفير الولايات المتحدة الأمريكية احتجاجًا على معاملة "مهينة" تعرض لها مهاجرون برازيليون تم ترحيلهم من الولايات المتحدة.

ترامب يثير جدلًا كبيرًا بسلسلة تصريحات جديدة حول حماية المصالح الأمريكية

 أدلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسلسلة من التصريحات التي أثارت جدلًا واسعًا، حيث تناول قضايا تتعلق بحماية المصالح الأمريكية في الداخل والخارج.

ترامب يهاجم مسؤولي وزارة العدل الأمريكية العاملين في قضاياه الجنائية

 هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عددًا من مسؤولي وزارة العدل الأمريكية الذين شاركوا في التحقيقات الجنائية المتعلقة به، واصفًا إياهم بغير المنصفين.

الخارجية الفلسطينية: سنقدم لمبعوث ترامب خطة لاستلام كل مناحي الحياة في غزة

كشفت وزارة الخارجية الفلسطينية عن نيتها تقديم خطة لمبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، تتضمن استلام السلطة الفلسطينية لجميع مناحي الحياة في قطاع غزة. 

ترامب صدى البلد نشرة صدى البلد تهجير الفلسطينيين موجز اخبار العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول إجازات شهر فبراير 2025 .. اعرف لك كم يوم

جدول إجازات شهر فبراير 2025 .. اعرف لك كم يوم

الإيجار القديم

بعد حكم طرد ورثة مستأجر.. تعرف على حالات فسخ عقود الإيجار القديم

شديد البرودة .. تحذير من طقس الثلاثاء

شديد البرودة .. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

آلاء عبد العزيز

مفاجأة.. والدة آلاء عبدالعزيز تكشف عن سبب تدهور حالة ابنتها وخلعها للحجاب| فيديو

آلاء عبد العزيز

لأول مرة.. والد آلاء عبد العزيز يكشف حقيقة مرض ابنته: سأقاضي أصحاب التريند| تفاصيل

صورة تعبيرية

نتائج المرحلة الابتدائية محافظة الجيزة عبر هذا الرابط

زيادة

زيادة مرتبات العاملين في القطاع الحكومي والخاص في 2025

نتائج سنوات النقل محافظة الجيزة

نتائج سنوات النقل محافظة الجيزة بالرقم القومي.. ظهرت الآن

ترشيحاتنا

فاتورة الكهرباء

احذر .. أجهزة ترفع فاتورة الكهرباء حتى وهى مغلقة

دواجن

أرقام تخض.. كم بلغت استثمارات قطاع الدواجن وما يستهلكه المصريون من البيض؟

تكريم عدد من ذوي الهمم باحتفالية العامة للعاملين بالبنوك

"العاملين بالبنوك" تنظم احتفالية كبرى لدعم ذوي الهمم وشمولهم ماليا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملك الأمريكي.. يرسم العالم من جديد!

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: السعودية أولا في سياسة ترامب الخارجية.. مسارات التعاون والتطلعات المستقبلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قالوا عنك

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: بعد غلق الأونروا.. هل سيتوقف دور المرأة الفلسطينية أيضا !

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: السياسية الخارجية الأمريكية مع ترامب

المزيد