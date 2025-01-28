أخبار العالم | ترامب يشعل الجدل حول تهجير الفلسطينيين.. سيناتور يصفه بمجرم حرب .. والبرازيل تستدعي سفير أمريكا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة، اليوم الثلاثاء، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

رفض السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير فلسطينيين من قطاع غزة للدول المجاورة، واصفًا إياها بأنها "تطهير عرقي وجريمة حرب".

شهدت الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك حادثة تبادل إطلاق نار في منطقة فرونتون بولاية تكساس الأمريكية.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم يتراجع عن خطته لنقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول أخرى، مشددًا على أن الولايات المتحدة لن تكون ملاذًا آمنًا للمهاجرين.

أعلنت الحكومة البريطانية أن وزير الخارجية ديفيد لامي تحدث مع نظيره الأمريكي الجديد ماركو روبيو، وأعرب الجانبان عن تطلعهما للاجتماع قريبًا.

في خطوة مفاجئة أثارت جدلًا واسعًا، أعلنت وزارة العدل الأمريكية إقالة 12 مسؤولًا كانوا قد شاركوا في المحاكمات المرتبطة بالرئيس السابق دونالد ترامب.

استدعت الحكومة البرازيلية سفير الولايات المتحدة الأمريكية احتجاجًا على معاملة "مهينة" تعرض لها مهاجرون برازيليون تم ترحيلهم من الولايات المتحدة.

أدلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسلسلة من التصريحات التي أثارت جدلًا واسعًا، حيث تناول قضايا تتعلق بحماية المصالح الأمريكية في الداخل والخارج.

هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عددًا من مسؤولي وزارة العدل الأمريكية الذين شاركوا في التحقيقات الجنائية المتعلقة به، واصفًا إياهم بغير المنصفين.

كشفت وزارة الخارجية الفلسطينية عن نيتها تقديم خطة لمبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، تتضمن استلام السلطة الفلسطينية لجميع مناحي الحياة في قطاع غزة.