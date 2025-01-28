الخارجية الفلسطينية: سنقدم لمبعوث ترامب خطة لاستلام كل مناحي الحياة في غزة

كشفت وزارة الخارجية الفلسطينية، يوم الاثنين عن المباحثات التي تنوي إجراؤها مع مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الذي يزور المنطقة غدا الثلاثاء.

وأكدت الخارجية الفلسطينية، أنها ستقدم لمبعوث ترامب خطة لاستلام كل مناحي الحياة في قطاع غزة، بحسب ما أوردته فضائية العربية.

ويعتزم ويتكوف زيارة السعودية غدا الثلاثاء ولقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وفي اليوم التالي يصل إلى تل أبيب.

وتأتي زيارة ويتكوف إلى المنطقة، وسط تطورات عديدة في عدد من الملفات الساخنة، أبرزها اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي دخل حيز التنفيذ قبل 24 ساعة من تنصيب ترامب.

وبموجب الاتفاق، عاد اليوم الاثنين ما يقرب من 300 ألف فلسطيني إلى شمال غزة، بعدما نزحوا إلى جنوب القطاع جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023.