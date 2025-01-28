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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

85 مليون جنيه.. خالد طلعت يكشف مفاجأة بشأن تريزيجيه .. تفاصيل

تريزيجيه
تريزيجيه
باسنتي ناجي
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شارك الناقد الرياضي خالد طلعت قيمة صفقة انتقال محمود حسن تريزيجيه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد طلعت:"بالأرقام .. قيمة صفقة انتقال محمود حسن تريزيجيه   من طرابزون سبور التركي الى النادي الأهلي تقدر بـ 1.6 مليون يورو أي ما يعادل 85 مليون جنيه مصري".

وكان قد أكد أحمد عيد عبدالملك، نجم نادي الزمالك السابق، أن المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الريان القطري، سيكون إضافة قوية للنادي الأهلي، في حالة ضمه في يناير.

وقال عبدالملك، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc":" أحمد رضا لاعب الأهلي الجديد، يمتلك إمكانيات جيدة، ورحل عن الزمالك في الفترة التي كان فيها مشاكل".

وتابع:" أشرف بن شرقي سيكون إضافة قوية للنادي الأهلي، وهو أعلى مستوى في المحترفين لعب في مصر بجانب كينو لاعب بيراميدز السابق".

خالد طلعت تريزيجيه الاهلي

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