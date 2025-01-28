ضرب بريطانيا.. اكتشف طرق الوقاية من فيروس HMPV

يعد فيروس HMPV من أكثر الأمراض التى تثير قلق العلماء خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد انتشاره فى بريطانيا بصورة كبيرة.

ووفقا لما جاء فى موقع مركز السيطرة على الأمراض نعرض لكم طرق الوقاية من فيروس HMPV.

الوقاية من فيروس HMPV



يمكن المساعدة في الوقاية من فيروس الجهاز التنفسي البشري الشهير بـ فيروس HMPV والفيروسات التنفسية الأخرى باتباع الخطوات التالية:

اغسل يديك بشكل متكرر بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية

تجنب لمس الأعين أو الأنف أو الفم بأيدي غير مغسولة.

تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص المرضى.

يجب على المرضى الذين يعانون من أعراض تشبه أعراض البرد

تغطية الفم والأنف عند السعال والعطس

غسل اليدين بشكل متكرر وصحيح (بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل)

تجنب مشاركة أكوابهم وأدوات الأكل مع الآخرين

الامتناع عن تقبيل الآخرين حتى الأطفال

البقاء في المنزل عندما يكن الشخص مريض حتى لاتتدهور حالته ولا يعدى الأخرين.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تنظيف الأسطح الملوثة المحتملة (مثل مقابض الأبواب والألعاب المشتركة) قد يساعد في وقف انتشار فيروسات الجهاز التنفسي البشري.