موعد نتيجة الشهادة الإعدادية فى المنوفية .. تعرف عليه

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية، أنه يتم اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية منتصف الأسبوع المقبل.

يأتي ذلك عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات وسيتم إعلانها فور اعتمادها من اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية.

وتابع طارق سعد وكيل المديرية أعمال تقدير درجات كراسات إجابة طلاب الشهادة الإعدادية لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024 / 2025، من داخل أحد مقرات تقدير الدرجات بمدرسة الشهيد النقيب أحمد السرسي (الثانوية القديمة للبنات ).

تفقد وكيل المديرية حجرات تقدير الدرجات لمادة الدراسات الاجتماعية ومادة العلوم ، والذى أوصى بمراعاة الدقة في تقدير درجات إجابة الطلاب وفرز كراسة إجابة الطالب حتى الغلاف للإطمئنان على تمام تقدير درجات جميع الإجابات حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب .