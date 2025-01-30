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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

متحدث الرئاسة الفلسطينية: شعبنا متمسك بأرضه رغم التدمير والإبادة

قطاع غزة
قطاع غزة
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أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه؛ رغم الدمار الهائل الذي تعرض له، مشيدا بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرافضة للتهجير.

كما أكد أبو ردينة - خلال استضافته في برنامج "بحب الإذاعة" مع الإعلامية شافكي المنيري على إذاعة "نغم إف إم" - أن المشهد البطولي للشعب الفلسطيني يثبت تمسكه بأرضه، مشددًا على توافق المواقف الفلسطينية والمصرية والأردنية في رفض أي محاولات للتهجير.

وطالب بوقف فوري وشامل لإطلاق النار، مشيرًا إلى ثقته في الموقف المصري والعربي لدعم هذا الهدف، كما دعا إلى سرعة إدخال المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني، محذرًا من التعنت الإسرائيلي الذي يهدف إلى دفع الفلسطينيين نحو التهجير.

وأوضح أن هناك جهودًا مصرية وعربية بالتنسيق مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة لرفض عملية التهجير وضرورة إعادة الإعمار.

وأشاد بدخول شاحنات المساعدات المصرية إلى قطاع غزة، معتبرًا ذلك خطوة مشجعة رغم محاولات إسرائيل وضع عقبات أمام هذه الجهود.

وأكد ثقته الكبيرة في مصر وقيادتها، مشيرًا إلى التنسيق المستمر بين الرئيس السيسي والرئيس محمود عباس (أبو مازن).

وفي ختام تصريحاته، أعرب أبو ردينة عن أسفه لمحاولات إسرائيل إقناع الجانب الأمريكي بوقف أنشطة وكالة الأونروا، مؤكدًا أن ذلك يمثل تحديًا إضافيًا للقضية الفلسطينية.

الرئاسة الفلسطينية الشعب الفلسطيني ابو ردينة

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