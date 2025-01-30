"الطفولة والأمومة" يوجه باستكمال الإجراءات القانونية لإيداع طفلة "منور شبرا" إحدى دور الرعاية

وجه المجلس القومي للطفولة والأمومة اليوم /الخميس/ الإدارة العامة لنجدة الطفل باستمرار متابعة حالة الطفلة حديثة الولادة التي تم العثور عليها في منور عقار بمنطقة شبرا الخيمة..مشددا على ضرورة استكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة من أجل إيداعها إحدى دور الرعاية المناسبة لحالتها واستخراج الأوراق الثبوتية لها بالتنسيق مع النيابة العامة.



وأكدت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة أن الإدارة العامة لنجدة الطفل قد تلقت اخطاراً من النيابة العامة بالعثور على الطفلة وبناءً عليه تم ندب أخصائي من نجدة الطفل لمتابعة حالة الطفلة الرضيعة والوقوف على حالتها الصحية لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لها.



وأوضحت السنباطي أن الطفلة وصلت المستشفى في حالة غير مستقرة وتعاني من بعض الكدمات ونقص الأكسجين وصعوبة في التنفس وضعف تدفق الهواء داخل الرئة وتم حجز الطفلة بالحضانة يوم 26 يناير الجاري.. مشيرة إلى أن المستشفى قدمت كافة الرعاية الطبية للطفلة حتى استقرت حالتها في الوقت الحالي.

