الاجتماع السداسي العربي بالقاهرة: نرفض تمامًا أي محاولات لتقسيم غزة

أكد بيان مصري عربي مشترك الترحيب بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين.



وأشاد البيان المصري العربي المشترك الصادر عن الاجتماع السداسي العربي بالقاهرة بالجهود التي قامت بها مصر وقطر وتأكيد الدور المهم والمقدر للولايات المتحدة في إنجاز الاتفاق.



وتابع البيان:" تأكيد ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل والرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة".



وواصل": العمل على تمكين السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة باعتباره جزءا من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية”.



كما أكد البيان تأكيد أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للتخطيط وتنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة و التأكيد ضرورة العمل على إعادة إعمار قطاع غزة بما يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم.



وأشار إلى أهمية العمل على تحسين الحياة اليومية للفلسطينيين من سكان القطاع على أرضهم ومعالجة مشكلات النزوح الداخلي حتى الانتهاء من عملية إعادة الإعمار.



