الأرصاد: أجواء مستقرة لمدة 72 ساعة ولكن احذروا هذه الظاهرة

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية تشير إلى وجود أجواء مستقرة خلال الطقس اليوم على كافة أنحاء البلاد، حيث متوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى فى القاهرة الكبرى 21 درجة.

بحسب هيئة الأرصاد، فإن التحذير الوحيد، كان من نشاط الشبورة المائية صباحاً وهى الظاهرة المؤثرة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحياناً.

يشهد الطقس اليوم، أجواء معتدلة الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



بحسب هيئة الأرصاد، فإن حالة الطقس اعتبارا من اليوم الأحد، تشهد استقرار في الاحوال الجوية على أغلب أنحاء البلاد، فيما تشهد بعض المناطق ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على بعض الانحاء يستمر لمدة 72 ساعة قادمة.

قالت هيئة الأرصاد، إن الطقس خلال الـ 72 ساعة القادمة، يكون معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

بينما خلال ساعات الليل، يظل الطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الانحاء.

هيئة الأرصاد الجوية، إن التحذير الوحيد من حالة الطقس خلال الأيام القادمة، هو نشاط الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، تكون كثيفة أحيانا صباحا على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة.

حول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس الـ 72 ساعة القادمة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 21 إلى 23 درجة

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 21 إلى 20 درجة

شمال الصعيد تتراوح ما بين 23 إلى 25 درجة

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 28 إلى 27 درجة

واعتبارا من يوم الأربعاء، مع منتصف الأسبوع، سوف تعاود درجات الحرارة من الانخفاض مجددا على أغلب الأنحاء بمعدل درجتان إلى ثلاث درجات مئوية، لذا تحذر هيئة الأرصاد الجوية من تخفيف الملابس والانخداع في الأجواء الدافئة نهارا.