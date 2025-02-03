رئيس ثقافة الشيوخ يطالب بربط الإنتاج بالبحث العلمي في مصر

أكد الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والأثار والإعلام بمجلس الشيوخ، على ضرورة مراجعة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي .

وقال الدكتور محمود مسلم ، خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ المنعقدة الآن والمخصصة لمناقشة ملف تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي: لا تقدم بدون علم أو بحث علمى ، خاصة فى الدول غير الغنية مثل مصر .

واستطرد قائلا : الفترات السابقة كنا نتحدث عن عدم وجود جامعات لاستيعاب الطلبة ، الآن تصبح لدينا قرابة 116جامعة مصرية بنسبة تزيد عن 122% عن السنوات الماضية ، أذن الإتاحة أصبحت موجودة ونريد الأن مراجعة الجودة والعمل عليها لتقديم منتج علمى حقيقى يدعم بناء الدولة المصرية.

وطالب الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والأثار والإعلام بمجلس الشيوخ، بضرورة ربط البحث العلمى والجامعات بمناطق الإنتاج والمنشآت الصناعية .

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ : الدول لاتبنى بالتبرعات والحديث عن هذا الأمر خاطىء ، ومراكز الأبحاث لديها فرصه تاريحية لتبادل خبرات مع المصانع والمنشأت الصناعية ، وهذا يحدث في العالم بأثره دون مصر .

كما شدد الدكتور محمود مسلم على ضرورة التواصل مع المبتعثين فى الخارج للاستفادة من خبراتهم .

وقال : المرحلة الانتقالية لمصر انتهت ، ومازال لدينا مشكلة كييرة فى اختيار القيادات الجامعية ، ولايعقل أن تدار الكليات والجامعات في مصر بالقائمين بالأعمال، هذا الامر يحتاج لمراجعة سريعة وحاسمة .

كما طالب رئيس لجنة الثقافة والاثار والإعلام بمجلس الشيوخ ، بضرورة مراجعة رواتب وأجور أساتذة الجامعات لدعمهم والاستفادة من خبراتهم المهنية والعلمية .