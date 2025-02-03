الأهلي يضم مصطفى الدكش من دلفي

نجحت إدارة النادي الأهلي ، في ضم مصطفي الدكش مدافع فريق دلفي في فترة الإنتقالات الشتوية .

وأنهت إدارة الأهلي ، إجراءات ضم مصطفي الدكش للإنضمام لفريق الناشئين بالنادي.

ويجيد الدكش في مركز قلب الدفاع .

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانهه على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة ‏بتروجت في الجولة القادمة من بطولة الدوري الممتاز.‏

وعقد مارسيل كولر المدير الفني، محاضرة للاعبين، شرح خلالها العديد من الجوانب الخططية المتعلقة ‏بالاستعداد للمباريات القادمة.‏

واكتفى مجموعة من اللاعبين بأداء تدريبات استشفائية في الجيم للتخلص من الإجهاد عقب مباراة مودرن ‏سبورت، فيما أدى بقية اللاعبين فقرات بدنية متنوعة.‏

وحقق الفريق فوزا مهما على حساب مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع ‏الفريقين على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري.‏