قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التضامن: دعم مبادرة تكافل وكرامة وصل إلى 41 مليار جنيه
ترامب: لا ضمانات لدي باستمرار وقف إطلاق النار في غزة
فخري الفقي: ترامب يحكم الولايات المتحدة بعقلية رجل أعمال يدير صفقات
حزب الإصلاح والتنمية: مصر ركيزة الاستقرار بالمنطقة
الزوراء يتلقى هزيمة مفاجئة في صدارة الدوري العراقي
الأمم المتحدة: مدارس أونروا في القدس الشرقية تمارس عملها
الولايات المتحدة تعلن انسحابها من مجلس حقوق الإنسان ووقف تمويل "أونروا"
البابا تواضروس الثاني: شعرت بالمسئولية والخوف عند تولي الكرسي البابوي
وظائف بنك الإسكندرية 2025 .. الشروط وطريقة التقديم
طريقة التقديم في التأمين الصحي الشامل لغير الموظفين 2025
أحمد موسى: العريش تمتلك مقومات المدن السياحية الكبرى .. ويجب بناء فنادق بها | فيديو
أشرف بن شرقي يواصل برنامجه التأهيلي بالأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يضم مصطفى الدكش من دلفي

تدريب الأهلي
تدريب الأهلي
عبدالحكيم أبوعلم

نجحت إدارة النادي الأهلي ، في ضم مصطفي الدكش مدافع فريق دلفي في فترة الإنتقالات الشتوية .

وأنهت إدارة الأهلي ، إجراءات ضم مصطفي الدكش للإنضمام لفريق الناشئين بالنادي.

ويجيد الدكش في مركز قلب الدفاع .

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانهه على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة ‏بتروجت في الجولة القادمة من بطولة الدوري الممتاز.‏

وعقد مارسيل كولر المدير الفني، محاضرة للاعبين، شرح خلالها العديد من الجوانب الخططية المتعلقة ‏بالاستعداد للمباريات القادمة.‏

واكتفى مجموعة من اللاعبين بأداء تدريبات استشفائية في الجيم للتخلص من الإجهاد عقب مباراة مودرن ‏سبورت، فيما أدى بقية اللاعبين فقرات بدنية متنوعة.‏

وحقق الفريق فوزا مهما على حساب مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع ‏الفريقين على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري.‏

النادي الأهلي مران الأهلي مارسيل كولر مصطفي الدكش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الاعدادية في المحافظات

نتيجة الشهادة الاعدادية في المحافظات 2025.. الروابط هنا

بن شرقي

لن يشارك في المباراة المقبلة.. صدمة لعشاق الأهلي بسبب بن شرقي

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس.. من هنا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس.. من هنا

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2025

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2025 محافظة القاهرة برقم الجلوس |ظهرت الآن

وزير التربية والتعليم

أوبن بوك وMCQ وأسئلة مقالية | مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025

اجازات

بشرى بشأن إجازات شهر رمضان.. 9 أيام مدفوعة الأجر للعاملين بالدولة

بدءً من اليوم.. هؤلاء اللاعبين يشاركون في صفوف الزمالك

بدءًا من اليوم.. هؤلاء اللاعبون يشاركون في صفوف الزمالك

التأمينات

خطوات الحصول على معاش التأمينات في سن 45 عاما

ترشيحاتنا

الزهايمر

أستاذ حديث بالأزهر: القراءة تحمي من الإصابة بالزهايمر

الجامع الأزهر

الأزهر: الغضب بين الأزواج سر ضياع الكثير من الأسر وحدوث الشقاق بينها

التوبة من الذنوب

ذنوبي كثيرة كيف أرجع إلى الله؟.. الدكتور أيمن الحجار يجيب

بالصور

قبل رمضان .. طريقة عمل صلصة البيتزا في المنزل

طريقة عمل صلصة البيتزا في المنزل
طريقة عمل صلصة البيتزا في المنزل
طريقة عمل صلصة البيتزا في المنزل

الكشف على 187 شخصا في قافلة طبية بقرية شوبك بسطة بالشرقية

جانب من القافلة
جانب من القافلة
جانب من القافلة

قوام ودلال.. مي عمر تستعرض بدل الراقصة في "إش إش" رمضان 2025

رمضان 2025 - مي عمر تستعرض بدل الراقصة في "إش إش"
رمضان 2025 - مي عمر تستعرض بدل الراقصة في "إش إش"
رمضان 2025 - مي عمر تستعرض بدل الراقصة في "إش إش"

قبل رمضان .. طريقة عمل قمر الدين في المنزل

طريقة عمل قمر الدين في المنزل
طريقة عمل قمر الدين في المنزل
طريقة عمل قمر الدين في المنزل

فيديو

مشادة بملجأ ايتام

مشاهد صعبة .. حقيقة فيديو دار ايتام المحلة

محمد عبد السلام داخل نقابة الموسيقيين

العازف محمد عبد السلام ينهي أزمته مع نقابة المهن الموسيقية

المتهم

حقيقة فيديو خطف الأطفال وسرقة أعضائهم في القاهرة .. المتهم يعترف

سوبر هيرو فيصل

سوبر هيرو فيصل … افتكرت بنتي المتوفيــه لما شوفت الاطفــ.ال والنــ.ار وراهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي ( 48 )

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الذكاء الاصطناعي .. سلاح تدمير غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر والقضية الفلسطينية .. موقف ثابت في مواجهة التحديات

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: مصر القوية لن تسمح بتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: صلابة الشعوب طريق النصر.. التهجير في عقول واهمة

المزيد