الأهلي يضم مصطفى الدكش من دلفي

نجحت إدارة النادي الأهلي ، في ضم مصطفي الدكش مدافع فريق دلفي في فترة الإنتقالات الشتوية .
وأنهت إدارة الأهلي ، إجراءات ضم مصطفي الدكش للإنضمام لفريق الناشئين بالنادي.
ويجيد الدكش في مركز قلب الدفاع .
وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانهه على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة بتروجت في الجولة القادمة من بطولة الدوري الممتاز.
وعقد مارسيل كولر المدير الفني، محاضرة للاعبين، شرح خلالها العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالاستعداد للمباريات القادمة.
واكتفى مجموعة من اللاعبين بأداء تدريبات استشفائية في الجيم للتخلص من الإجهاد عقب مباراة مودرن سبورت، فيما أدى بقية اللاعبين فقرات بدنية متنوعة.
وحقق الفريق فوزا مهما على حساب مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري.