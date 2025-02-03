قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التضامن: دعم مبادرة تكافل وكرامة وصل إلى 41 مليار جنيه
ترامب: لا ضمانات لدي باستمرار وقف إطلاق النار في غزة
فخري الفقي: ترامب يحكم الولايات المتحدة بعقلية رجل أعمال يدير صفقات
حزب الإصلاح والتنمية: مصر ركيزة الاستقرار بالمنطقة
الزوراء يتلقى هزيمة مفاجئة في صدارة الدوري العراقي
الأمم المتحدة: مدارس أونروا في القدس الشرقية تمارس عملها
الولايات المتحدة تعلن انسحابها من مجلس حقوق الإنسان ووقف تمويل "أونروا"
البابا تواضروس الثاني: شعرت بالمسئولية والخوف عند تولي الكرسي البابوي
وظائف بنك الإسكندرية 2025 .. الشروط وطريقة التقديم
طريقة التقديم في التأمين الصحي الشامل لغير الموظفين 2025
أحمد موسى: العريش تمتلك مقومات المدن السياحية الكبرى .. ويجب بناء فنادق بها | فيديو
أشرف بن شرقي يواصل برنامجه التأهيلي بالأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الولايات المتحدة تعلن انسحابها من مجلس حقوق الإنسان ووقف تمويل "أونروا"

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أفادت مصادر مطلعة في تقرير نشرته صحيفة “بوليتيكو”، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، سيوقع قريبًا أمرًا تنفيذيًا جديدًا يقضي بالانسحاب من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واستمرار وقف التمويل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). 

من جهته، حمل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن التداعيات السلبية المترتبة على عدم التزام الاحتلال بتعهداته المتعلقة بتنفيذ البروتوكول الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 وبيّن المكتب أن "الاحتلال يواصل المماطلة في تنفيذ البروتوكول، مما يزيد من معاناة المدنيين الفلسطينيين ويعرقل جهود الإغاثة الإنسانية".

في إطار متصل، دعا المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الجهات الضامنة للمبادرات الإنسانية إلى الضغط الجاد على الاحتلال لضمان التنفيذ الفوري لبنود البروتوكول الإنساني. 

وأكد أن "الوقت حرج، وأن أي تأخير إضافي سيتسبب في تفاقم الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية".

من جانبها، أكدت وكالة "أونروا" أن أجزاء كبيرة من مخيم جنين قد دمرت إثر التفجيرات التي نفذتها قوات الأمن الإسرائيلية، مما أسفر عن تهجير آلاف من السكان. وأضافت الوكالة أن العمليات العسكرية التي نفذتها القوات الإسرائيلية والفلسطينية أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني في المنطقة، في وقتٍ يعاني فيه اللاجئون الفلسطينيون من ظروف معيشية صعبة بالفعل.

وتؤكد "أونروا" في تقريرها أن حجم الدمار في مخيم جنين يتطلب تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي لوقف التصعيد وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.

غزة الأراضي الفلسطينية المحتلة اللاجئين الفلسطينيين أونروا الاحتلال الإسرائيلي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الاعدادية في المحافظات

نتيجة الشهادة الاعدادية في المحافظات 2025.. الروابط هنا

بن شرقي

لن يشارك في المباراة المقبلة.. صدمة لعشاق الأهلي بسبب بن شرقي

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس.. من هنا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس.. من هنا

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2025

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2025 محافظة القاهرة برقم الجلوس |ظهرت الآن

وزير التربية والتعليم

أوبن بوك وMCQ وأسئلة مقالية | مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025

اجازات

بشرى بشأن إجازات شهر رمضان.. 9 أيام مدفوعة الأجر للعاملين بالدولة

بدءً من اليوم.. هؤلاء اللاعبين يشاركون في صفوف الزمالك

بدءًا من اليوم.. هؤلاء اللاعبون يشاركون في صفوف الزمالك

التأمينات

خطوات الحصول على معاش التأمينات في سن 45 عاما

ترشيحاتنا

أسعار العملات الأجنبية

في التعاملات المسائية.. آخر تحديث لأسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين

الدعم الفني بوزارة الإسكان

مسئولو "الدعم الفني بوزارة الإسكان "يتابعون أعمال التطوير بالقرى السياحية

حديد عز

بالتعاملات المسائية.. سعر طن حديد عز اليوم الإثنين 3-2-2025

بالصور

قبل رمضان .. طريقة عمل صلصة البيتزا في المنزل

طريقة عمل صلصة البيتزا في المنزل
طريقة عمل صلصة البيتزا في المنزل
طريقة عمل صلصة البيتزا في المنزل

الكشف على 187 شخصا في قافلة طبية بقرية شوبك بسطة بالشرقية

جانب من القافلة
جانب من القافلة
جانب من القافلة

قوام ودلال.. مي عمر تستعرض بدل الراقصة في "إش إش" رمضان 2025

رمضان 2025 - مي عمر تستعرض بدل الراقصة في "إش إش"
رمضان 2025 - مي عمر تستعرض بدل الراقصة في "إش إش"
رمضان 2025 - مي عمر تستعرض بدل الراقصة في "إش إش"

قبل رمضان .. طريقة عمل قمر الدين في المنزل

طريقة عمل قمر الدين في المنزل
طريقة عمل قمر الدين في المنزل
طريقة عمل قمر الدين في المنزل

فيديو

مشادة بملجأ ايتام

مشاهد صعبة .. حقيقة فيديو دار ايتام المحلة

محمد عبد السلام داخل نقابة الموسيقيين

العازف محمد عبد السلام ينهي أزمته مع نقابة المهن الموسيقية

المتهم

حقيقة فيديو خطف الأطفال وسرقة أعضائهم في القاهرة .. المتهم يعترف

سوبر هيرو فيصل

سوبر هيرو فيصل … افتكرت بنتي المتوفيــه لما شوفت الاطفــ.ال والنــ.ار وراهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي ( 48 )

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الذكاء الاصطناعي .. سلاح تدمير غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر والقضية الفلسطينية .. موقف ثابت في مواجهة التحديات

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: مصر القوية لن تسمح بتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: صلابة الشعوب طريق النصر.. التهجير في عقول واهمة

المزيد