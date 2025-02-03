الولايات المتحدة تعلن انسحابها من مجلس حقوق الإنسان ووقف تمويل "أونروا"

أفادت مصادر مطلعة في تقرير نشرته صحيفة “بوليتيكو”، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، سيوقع قريبًا أمرًا تنفيذيًا جديدًا يقضي بالانسحاب من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واستمرار وقف التمويل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

من جهته، حمل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن التداعيات السلبية المترتبة على عدم التزام الاحتلال بتعهداته المتعلقة بتنفيذ البروتوكول الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبيّن المكتب أن "الاحتلال يواصل المماطلة في تنفيذ البروتوكول، مما يزيد من معاناة المدنيين الفلسطينيين ويعرقل جهود الإغاثة الإنسانية".

في إطار متصل، دعا المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الجهات الضامنة للمبادرات الإنسانية إلى الضغط الجاد على الاحتلال لضمان التنفيذ الفوري لبنود البروتوكول الإنساني.

وأكد أن "الوقت حرج، وأن أي تأخير إضافي سيتسبب في تفاقم الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية".

من جانبها، أكدت وكالة "أونروا" أن أجزاء كبيرة من مخيم جنين قد دمرت إثر التفجيرات التي نفذتها قوات الأمن الإسرائيلية، مما أسفر عن تهجير آلاف من السكان. وأضافت الوكالة أن العمليات العسكرية التي نفذتها القوات الإسرائيلية والفلسطينية أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني في المنطقة، في وقتٍ يعاني فيه اللاجئون الفلسطينيون من ظروف معيشية صعبة بالفعل.

وتؤكد "أونروا" في تقريرها أن حجم الدمار في مخيم جنين يتطلب تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي لوقف التصعيد وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.