رقم خرافي.. كم أنفق مانشستر سيتي على الصفقات الشتوية؟

كشف فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”، إجمالي إنفاق نادي مانشستر سيتي على الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة “إكس”: “إنفاق مانشستر سيتي 180 مليون جنيه إسترليني في فترة الانتقالات لشهر يناير 2025 هو أكثر من بقية أندية الدوري الإنجليزي الممتاز مجتمعة”.

وأضاف الصحفي الموثوق: “أنفقت الفرق الـ19 الأخرى بالدوري الإنجليزي 177 مليون جنيه إسترليني”.

ويعد الدولي المصري عمر مرموش أغلى صفقة شتوية في مانشستر سيتي، إذ انضم مقابل نحو 80 مليون يورو قادمًا من فرانكفورت الألماني.

ودعم مانشستر سيتي صفوفه بصفقات قوية من أجل تحسين نتائجه المخيبة للآمال في بطولتي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة.