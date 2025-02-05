زي الجاهز.. طريقة عمل ايس تي بالليمون

يعد ايس تي الليمون من المشروبات المفضلة للعديد من الأشخاص، ويمكن تحضير ايس تي بالليمون في المنزل بوصفة بسيطة وسهلة.

إليك طريقة بسيطة لتحضير ايس تي بالليمون:

مكونات ايس تي بالليمون

4 أكياس شاي أسود (أو حسب الرغبة)

1 ليمونة كبيرة (مقطعة إلى شرائح)

3 ملاعق كبيرة من السكر (أو حسب الذوق)

1 لتر ماء

مكعبات ثلج

طريقة تحضير ايس تي بالليمون

1. في قدر، قومي بغلي 1 لتر من الماء.

2. عندما يبدأ الماء في الغليان، ضيفي أكياس الشاي إلى الماء المغلي واتركيها لمدة 5-7 دقائق حتى يتخمر الشاي جيدًا.

3. بعد إزالة أكياس الشاي، ضيفي السكر إلى الشاي الساخن وقلبي حتى يذوب تمامًا.

4. اعصري الليمونة في الشاي وضعي شرائح الليمون أيضًا داخل الشاي لإضافة نكهة.

5. اتركي الشاي يبرد تمامًا في درجة حرارة الغرفة، ثم ضعيه في الثلاجة حتى يبرد.

6. عند التقديم، املئي أكوابًا بمكعبات الثلج وصبي الشاي المبرد فوقها.





