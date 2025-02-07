أحمد بلال: كولر سبب تطور مستوى إمام عاشور

قال أحمد بلال، لاعب النادي الأهلي السابق، إن سبب التطور الكبير في مستوى إمام عاشور نجم النادي الأهلي في المباريات الماضية مع الفريق، يرجع إلى المدير الفني للأحمر مارسيل كولر الذي له دورًا كبيرًا في ذلك التطور.

وأضاف أحمد بلال، في تصريحات عبر برنامج "بوكس تو بوكس"، يذاع على قناة etc: "إمام عاشور أفضل لاعب في الدوري، وأصبح قادرعلى اللعب في جميع المركز الهجومية، وكولر غير من مركزه في الأهلي، وهذا فارق جدا مع اللاعب هذا الموسم".



وحقق النادي الأهلي فوزا هاما وثمينا على نظيره بتروجت، بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين، أمس الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري الممتاز.