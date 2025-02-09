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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تنافس الجميع.. فولكس فاجن تخطط لطرح أرخص سيارة كهربائية

فولكس فاجن ID.One
فولكس فاجن ID.One
صبري طلبه

كشفت فولكس فاجن العالمية عن خططها لتقديم سيارة كهربائية جديدة، تحت اسم  ID.One، والتي ستُعتبر النسخة الأكثر اقتصادية للعلامة الألمانية، وقد تمّ الكشف عن صورة تشويقية لهذه السيارة الجديدة، مما أثار حماس المهتمين بالسيارات الكهربائية.

وتعليقاً على هذه الخطط، قال المدير التنفيذي للشركة، توماس شافر "نحن بصدد تطوير سيارة كهربائية متميزة من فولكس فاجن، التي تجمع بين الجودة العالية والسعر الميسر، والتي ستكون موجهة خصيصًا للسوق الأوروبي"، وأضاف أن السيارة ستعرض بنموذج تجريبي في شهر مارس المقبل.

فولكس فاجن ID.One

ويتوقع أن تكون فولكس فاجن ID.One سيارة هاتشباك ذات خمسة أبواب مع تصميم يعكس طابع الكروس أوفر بملامح ديناميكية، حيث كشفت الصورة التشويقية عن المصابيح الأمامية ذات التصميم الحاد، وإضاءة LED.

وتأتي السيارة فولكس فاجن ID.One بمقدمة عصرية تعتمد على شبكات مضيئة، ذات مظهر عصري فيما يتناسب مع المفهوم الخاص بأغلب السيارات الكهربائية للعلامة الالمانية، بالاضافة إلى إضاءة نهارية ذات مظهر طولي.

فولكس فاجن ID.One

من حيث الأداء، سيُزود الموديل بمحرك كهربائي واحد ويعتمد على نسخة مصغرة من منصة MEB الشهيرة التي تدعم سيارات ID الكهربائية، ومن المرجح أن يتم تصنيع هذه السيارة في مصانع فولكس في ألمانيا.

سعر سيارة فولكس فاجن الجديدة 

تشير بعض التقارير العالمية إلى تأكيد طرح السيارة في السوق الأوروبي خلال عام 2027 وبسعر يبلغ 20 ألف يورو.

فولكس فاجن فولكس فاجن IDOne IDOne سيارة IDOne سيارة فولكس فاجن IDOne

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