أخبار السيارات| تويوتا كورولا 2024 بهذا السعر.. 5 موديلات كروس أوفر تبدأ من 925 ألف جنيه

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار المهمة والمتنوعة التي تتعلق بالسيارات، منها أسعار السيارات المستعملة وأحدث السيارات المطروحة عالميًا وفي السوق المصري.

بأرخص سعر .. اركب عربية شبابية «كوبيه» هاي لاين

تعتبر السيارة كيا سيراتو "كوبيه" واحدة من أشهر السيارات الشبابية التي انطلقت في الشارع المصري، واكتسبت شعبية كبيرة نسبة إلى تصميمها الخارجي صاحب الـ"2 باب"، إضافة إلى تجهيزات الفنية ومجموعة الكماليات المقدمة.

تويوتا كورولا 2024 «COMFORT» كسر زيرو.. بهذا السعر

تعتبر السيارة تويوتا كورولا واحدة من أشهر السيارات التي قدمت في السوق العالمي والمحلي، واكتسبت هذه النسخة شعبية كبيرة نسبة إلى الصانع الياباني والأداء الاعتمادي باختلاف أجيالها.

تبدأ من 925 ألف جنيه .. 5 سيارات كروس أوفر «زيرو» في مصر

يحتوي السوق المصري على مجموعة كبيرة من السيارات المتنوعة، والتي تختلف من ناحية بلد المنشأ، والتجهيزات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى اختلاف عناصر التصميم، سواء من فئة السيدان، أو الهاتشباك، أو من الفئة الرياضية الكروس أوفر أو الـ SUV.

بي إم دبليو X2 تحصل على ترقيات مميزة وهذا سعرها عالميًا .. صور

كشفت بي إم دبليو الألمانية عن أحدث نسخة لسيارات X2 الشهيرة، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية SUV، وحصلت هذه النسخة على مجموعة جديدة من التحديثات ضمن موديلات 2025.

بأقل سعر .. سيارة فرنسية SUV موديل 2017 | سوق المستعمل

تقدم رينو الفرنسية مجموعة كبيرة من السيارات عالميًا ومحليًا، والتي تتنوع بحسب الموديلات والتجهيزات الفنية والتقنية، بالاضافة إلى عناصر التصميم الخارجي سواء من فئة السيدان او الهاتشباك أو الفئة الرياضية متعددة الاستخدام.