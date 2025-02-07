تويوتا كورولا 2024 «COMFORT» كسر زيرو.. بهذا السعر

تعتبر السيارة تويوتا كورولا واحدة من أشهر السيارات التي قدمت في السوق العالمي والمحلي، واكتسبت هذه النسخة شعبية كبيرة نسبة إلى الصانع الياباني والأداء الاعتمادي باختلاف أجيالها.

وظهرت السيارة تويوتا كورولا موديل 2024 فئة COMFORT في سوق المستعمل، ولكن بحالة "كسر الزيرو"، بعد أن خاضت عدد بسيط من الكيلومترات، مع مفهوم الفبريكا من الداخل والخارج.

تويوتا كورولا

ورصدت السيارة تويوتا كورولا موديل 2024 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع بسعر يبلغ مليون و400 ألف جنيه، ولكن ننصح دومًا المقبلين على شراء سيارة مستعملة أو بحالة "كسر الزيرو" بمراجعة متوسط الأسعار في السوق مع أهمية الفحص الفني الجيد.

تويوتا كورولا

تجهيزات ومواصفات سيارة تويوتا كورولا موديل 2024

تضم السيارة تويوتا كورولا موديل 2024 نوافذ كهربائية أمامية وخلفية مع تحكم كهربائي للمرايات، قفل مركزي للأبواب وريموت تحكم، نوافذ خلفية معتمة، نظام صوتي ترفيهي، بلوتوث، مكيف للهواء، فرش قماشي، تحكم في الصوت عبر عجلة القيادة.

تويوتا كورولا

زودت تويوتا كورولا موديل 2024 بوسائد هوائية للحماية، فرامل مانعة للانغلاق بنظام ABS، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل، نظام إيموبليزر ضد السرقة، نظام الثبات الإلكتروني ESP، حساسات ركن خلفية لسهولة الاصطفاف.

تويوتا كورولا

القدرات الفنية للسيارة تويوتا كورولا موديل 2024

دعمت السيارة تويوتا كورولا موديل 2024 بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، متصل بمحرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 120 حصانا، و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع القدرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 12 ثانية.