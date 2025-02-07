تبدأ من 62 ألف ريال .. طرح رينو داستر 2025 في السوق السعودي

تواصل رينو الفرنسية من تعزيز تواجدها داخل السوق السعودي، بعد الكشف عن النسخة الجديدة من أيقونتها داستر موديل 2025، والتي تأتي بتغييرات مميزة، مع الابقاء على المفهوم الخاص بها من الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

ماذا تقدم سيارة رينو داستر 2025 ؟

تعتمد السيارة رينو داستر 2025 على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، بينما تقدر أبعادها الخارجية بحوالي 4.341 م للطول الكلي، و1.804 مم للعرض، وبارتفاع يقدر بحوالي 1.693 م.

رينو داستر موديل 2025

زودت السيارة رينو داستر 2025 بعدد من التجهيزات منها، شاشة عدادات رقمية بالكامل 10.1 بوصة، شاحن لاسلكي للهواتف، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مع منافذ شحن Type-C، خاصية دخول السيارة بدون مفتاح لسهولة التحكم، شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط.

رينو داستر موديل 2025

ترتكز السيارة رينو داستر 2025 على جنوط رياضية ذات مظهر أنيق، بقياس يبلغ 18 بوصة، ومقدمة ذات إطلالة عصرية تضم مصابيح LED، وواجهة تتسم بالشراسة، مع مصد أمامي يعزز من المظهر الرياضي لسيارة الـ SUV، وسبويلر خلفي مثبت أعلى ناحية الزجاج، مصابيح خلفية أقرب إلى حرف C، وباقة من مستشعرات الحركة، وكاميرا لسهولة التحكم.

رينو داستر موديل 2025

أسعار رينو داستر موديل 2025 في السوق السعودي

تقدم السيارة رينو داستر موديل 2025 في السعودية بأسعار تبدأ من 62,735 ريال للفئة الأولى، و 68,025 ريال للفئة الثانية، بينما يصل سعر الفئة الثالثة إلى 70,900 ريال سعودي.