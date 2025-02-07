قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اغتنم.. غُسل الجمعة في هذا التوقيت يغفر جميع ذنوبك
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
عامل السن يبعد عبد الرحمن مزيان عن الزمالك
سموتريتش: خطة تهجير غزة جاهزة منذ شهور وبايدن لم يكن مستعدا
محاكمة 35 متهما بقضية "خلية الاتجار بالعملة".. غدًا
طريقة استخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة
أمريكا تصادر طائرة ثانية لرئيس فنزويلا
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر فبراير 2025
جوا وبحرا.. وزير إسرائيلي يقترح السماح لسكان غزة بمغادرة القطاع عبر إسرائيل
تعيين سفراء جدد للولايات المتحدة في 4 دول
تصدعات وشروخ بمسجد التوبة في المحلة وتحرك أمني عاجل.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بتحديثات جديدة .. تويوتا تكشف عن إصدار بريوس 2025

تويوتا بريوس 2025
تويوتا بريوس 2025
صبري طلبه

تعزز تويوتا اليابانية من تواجدها داخل السوق الأمريكي للسيارات، بعد الكشف عن نسختها بريوس موديل 2025، والتي تضم حزمة من التجهيزات الجديدة.

القدرات الفنية للسيارة تويوتا بريوس 2025

تستمد سيارة تويوتا بريوس 2025 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 194 حصانا مع تقنيات "هايبرد"، وعزم دوران يقدر بـ 188 نيوتن متر، بينما تتمتع فئات الدفع الكلي بقوة إجمالية قدرها 196 حصانا، مع نواقل سرعات أوتوماتيكية الأداء لجميع الطرازات.

تويوتا بريوس 2025

تجهيزات سيارة تويوتا بريوس 2025 وأبرز التغيرات 

دعمت سيارة تويوتا بريوس 2025 بأنظمة SAFETY SENSE 3.0، والتي تساعد قائد المركبة بشكل قياسي متعلق بوسائل الحماية والأمان، بينما تضم من الداخل شاشة تعمل باللمس قياسها 12.3 بوصة تدعم التطبيقات الذكية والخرائط، بالاضافة إلى وجود عجلة قيادة متعددة الوظائف.

تويوتا بريوس 2025

ترتكز السيارة تويوتا بريوس 2025 على جنوط رياضية ذات مظهر رياضي وعجلات 19 بوصة، وهيكل خارجي باللون الأصفر وبعض اللمسات السوداء التي تظهر ناحية الجنوط والمرايات الجانبية، والجزء الخلفي تحديدًا منطقة الصادم وحقيبة التخزين، مع وجود أقواس نصف دائرية أعلى العجلات بنفس اللون الأسود.

تويوتا بريوس 2025

واحتفظت سيارة تويوتا بريوس 2025 على المقدمة الأمامية والتي تتسم بالشراسة، بالاضافة إلى مصابيح LED، وإضاءة ضباب سفلية، إلى جانب مستشعرات حركة أمامية وخلفية، مع مفوم رباعي الأبواب، ومقابض خلفية بالجزء العلوي.

تويوتا بريوس 2025

سعر جديد لسيارة تويوتا بريوس 2025 

 

شهدت السيارة تويوتا بريوس زيادة سعرية لموديلات 2025، مقارنة بالعام السابق، لتبدأ أسعارها في السوق الأمريكي من 29.445 دولار.

تويوتا بريوس تويوتا بريوس تويوتا بريوس 2025 سعر تويوتا بريوس 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد انتهاء المنخفض الجوي وتحسن حالة الطقس (درجات الحرارة)

موعد انتهاء المنخفض الجوي وتحسن حالة الطقس |درجات الحرارة

الدكتور مصطفى مدبولي

رسميا.. الحزمة الاجتماعية قبل رمضان.. وإجراءات استثنائية خلال فترة الشهر الكريم والعيد

جانب من الاجتماع

مفيش تهجير وإقرار حزمة حماية عاجلة.. أخبار مبهجة من الحكومة والحوار الوطني

ياسمين عبد العزيز وشقيقها

وصيتي متحضرش دفنتي.. القصة الكاملة لـ خلاف ياسمين عبد العزيز وشقيقها

كهربا

في مباراة كهربا الأولى.. الاتحاد الليبي يتقدم ببلاغ للنائب العام

سعر الذهب

آخر تحديث لأقل جرام ذهب اليوم 7-2-2025

ميشالاك

وصلت إلى الفيفا.. أزمة جديدة داخل الزمالك .. ماذا يحدث داخل الأبيض؟

ارشيفي

السعودية .. قرار بإلغاء تطعيمات الحمى الشوكية للمعتمرين

ترشيحاتنا

رسالة بحثية

مناقشة بحثية حول دعم الطلاب نفسيا وأكاديميا بجامعة عين شمس

البلح

نصائح شراء البلح الجيد قبل رمضان

مع تغييرات الجو| طرق بسيطة لتقوية المناعة

مع تغييرات الجو| طرق بسيطة لتقوية المناعة

بالصور

بالأبيض اللامع.. تارا عماد تتألق بأحدث إطلالة

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

أطعمة يمكن تناولها على الفطور بجانب البيض لخسارة الوزن .. فما هي ؟

أطعمة على الفطور تزيد الإحساس بالشبع وخسارة الوزن بجانب البيض
أطعمة على الفطور تزيد الإحساس بالشبع وخسارة الوزن بجانب البيض
أطعمة على الفطور تزيد الإحساس بالشبع وخسارة الوزن بجانب البيض

خضروات ورقية تقي من مرض السكري .. الخس والجرجير والملوخية

فوائد تناول الخضروات الورقية للحد من مرضى السكري
فوائد تناول الخضروات الورقية للحد من مرضى السكري
فوائد تناول الخضروات الورقية للحد من مرضى السكري

طريقة تحضيره.. ماسك الطماطم للبشرة مثالية

فوائد ماسك الطماطم للبشرة
فوائد ماسك الطماطم للبشرة
فوائد ماسك الطماطم للبشرة

فيديو

صورة من الفيديو

حالة من الغضب.. فيديو تشييع جنازة بالرقص والغناء يثير الجدل

روان بن حسين

كسر في الظهر.. فنانة شهيرة تروي مأساتها بسبب التمارين الرياضية

نورهان

نورهان: كنت هعمل عملية وتراجعت .. وهذه حقيقة عودة حنان ترك للفن

شيرين رضا واحمد الفيشاوي

هفضل أحبك .. أحمد الفيشاوي يثير الجدل برسالة للفنانة شيرين رضا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب : عندما يدافع المحتل عن المحتل

الدكتور محمد بشاري امين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الإمام أحمد الطيب .. خمس سنوات من ترسيخ الأخوة الإنسانية والتسامح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: هل يحقق «أشغال شقة جدًا» نجاحًا يفوق التوقعات؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إيه الجمال ده يا مصريين

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب يحدد مصير نتنياهو!

المزيد