بتحديثات جديدة .. تويوتا تكشف عن إصدار بريوس 2025

تعزز تويوتا اليابانية من تواجدها داخل السوق الأمريكي للسيارات، بعد الكشف عن نسختها بريوس موديل 2025، والتي تضم حزمة من التجهيزات الجديدة.

القدرات الفنية للسيارة تويوتا بريوس 2025

تستمد سيارة تويوتا بريوس 2025 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 194 حصانا مع تقنيات "هايبرد"، وعزم دوران يقدر بـ 188 نيوتن متر، بينما تتمتع فئات الدفع الكلي بقوة إجمالية قدرها 196 حصانا، مع نواقل سرعات أوتوماتيكية الأداء لجميع الطرازات.

تويوتا بريوس 2025

تجهيزات سيارة تويوتا بريوس 2025 وأبرز التغيرات

دعمت سيارة تويوتا بريوس 2025 بأنظمة SAFETY SENSE 3.0، والتي تساعد قائد المركبة بشكل قياسي متعلق بوسائل الحماية والأمان، بينما تضم من الداخل شاشة تعمل باللمس قياسها 12.3 بوصة تدعم التطبيقات الذكية والخرائط، بالاضافة إلى وجود عجلة قيادة متعددة الوظائف.

تويوتا بريوس 2025

ترتكز السيارة تويوتا بريوس 2025 على جنوط رياضية ذات مظهر رياضي وعجلات 19 بوصة، وهيكل خارجي باللون الأصفر وبعض اللمسات السوداء التي تظهر ناحية الجنوط والمرايات الجانبية، والجزء الخلفي تحديدًا منطقة الصادم وحقيبة التخزين، مع وجود أقواس نصف دائرية أعلى العجلات بنفس اللون الأسود.

تويوتا بريوس 2025

واحتفظت سيارة تويوتا بريوس 2025 على المقدمة الأمامية والتي تتسم بالشراسة، بالاضافة إلى مصابيح LED، وإضاءة ضباب سفلية، إلى جانب مستشعرات حركة أمامية وخلفية، مع مفوم رباعي الأبواب، ومقابض خلفية بالجزء العلوي.

تويوتا بريوس 2025

سعر جديد لسيارة تويوتا بريوس 2025

شهدت السيارة تويوتا بريوس زيادة سعرية لموديلات 2025، مقارنة بالعام السابق، لتبدأ أسعارها في السوق الأمريكي من 29.445 دولار.