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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارات مستعملة بالسوق المصري بـ 600 ألف جنيه

سيارات مستعملة بالسوق المصري بـ 600 ألف جنيه
سيارات مستعملة بالسوق المصري بـ 600 ألف جنيه
إبراهيم القادري

يتوافر داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات التي يرغب المواطنين في شراءها لما يتواجد بها من مميزات تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها، بالاضافة إلي ان تلك السيارات تم تواجدها بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات ومن ضمن تلك السيارات، سكودا أوكتافيا A5، ورينو لوجان، وأوبل ميريفا، وشيفروليه أوبترا، وهيونداي النترا.

- سكودا أوكتافيا A5 موديل 2006

سكودا أوكتافيا A5 موديل 2006

تحصل سيارة سكودا أوكتافيا A5 موديل 2006 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 161 ألف/كم، وتباع السيارة باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تباع سيارة سكودا أوكتافيا A5 موديل 2006 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 590 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

- رينو لوجان موديل 2015

رينو لوجان موديل 2015

تستمد سيارة رينو لوجان موديل 2015 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 243 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تتوافر سيارة رينو لوجان موديل 2015 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 370 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة وقوة محركها .

- أوبل ميريفا موديل 2016

أوبل ميريفا موديل 2016

تنقل قوة سياة أوبل ميريفا موديل 2016 من المحرك إلي العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1400 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 118 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

يبلغ سعر سيارة أوبل ميريفا موديل 2016 في سوق السيارات المصري للمستعمل 600 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

- شيفروليه اوبترا موديل 2022

شيفروليه اوبترا موديل 2022

تباع سيارة شيفروليه اوبترا موديل 2022 بالسوق المصري باللون الفضي، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 785 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سعر سيارة شيفروليه اوبترا موديل 2022 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلي 485 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

- هيونداي النترا موديل 2012

هيونداي النترا موديل 2012

تمكنت سيارة هيونداي النترا موديل 2012 من قطع مسافة سير تصل إلي 165 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع السيارة باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

يبلغ سعر سيارة هيونداي النترا موديل 2012 في سوق السيارات المصري 625 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

رينو لوجان شيفروليه أوبترا سكودا أوكتافيا A5 سوق السيارات المصري أوبل ميريفا هيونداي النترا

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