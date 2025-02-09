كائنات فضائية في مصر؟.. أضواء غريبة تغزو سماء الشرقية

شهدت محافظة الشرقية، حدثًا مثيرًا للجدل، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تم تداول صور وفيديوهات تُظهر أضواء غريبة تتلألأ في السماء.

أثارت هذه الظاهرة جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تساءلوا عن طبيعة هذه الأضواء، وما إذا كانت تشير إلى وجود مخلوقات فضائية، أو نتيجة لأنظمة تشويش الرادار، أو حتى بسبب أقمار صناعية.. فما القصة؟

تباينت ردود الأفعال على هذه الظاهرة، حيث رجح العديد من النشطاء في التفسيرات التي توقعت ظهور مخلوقات فضائية أو أطباق طائرة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو التالي: