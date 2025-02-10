تحذير.. 3 أشياء في منزلك يجب التخلص منها فورا

حذر طبيب الجهاز الهضمي الشهير الدكتور سوراب سيثي، من بعض العناصر المنزلية اليومية التي قد تكون سامة أو خطيرة على الأطفال أو الضيوف أو المسنين الذين نعتني بهم.



أثار الدكتور سوراب سيثي، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي الشهير الذي درس في جامعتي هارفارد وستانفورد، محادثة مهمة حول الأشياء المنزلية اليومية التي يمكن أن تسبب مخاطر صحية خفية، معظمها يمكن أن تكون قاتلة.

وفقًا للدكتور سيثي: نستخدم العديد من الأشياء في منازلنا دون التفكير في حقيقة أنها ضارة بالصحة والرفاهية بشكل عام، في حين نستمتع بشراء المنتجات المنزلية التي تساعد في جعل مساحتنا تبدو أكثر نظافة وتنظيمًا وتجعل الأشياء أكثر ملاءمة، إلا أن بعض هذه العناصر اليومية المختبئة في خزائننا قد تكون خطيرة.



ثلاثة من هذه الأشياء التي أوصى بها الدكتور سيثي على إنستغرام والتي يجب عليك التخلص منها هي:

-الشموع المعطرة العادية

من الشائع إشعال الشموع للزينة وفي الاحتفالات ولإطلاق الروائح العطرية المريحة، معظم هذه الشموع مصنوعة من شمع البارافين المحمل بالفثالات.

وبحسب الدكتور سيثي، فإن التعرض المزمن للفثالات يؤثر سلبًا على نظامك الغدد الصماء ووظائف العديد من الأعضاء، مما يسبب تأثيرًا طويل الأمد على نجاح الحمل ونمو الطفل وتطوره والجهاز التناسلي لدى كل من الأطفال الصغار والمراهقين.

الفثالات ليست مادة كيميائية واحدة، وثلاثة منها - BBP وDBP وDEHP - محظورة بشكل دائم في الألعاب والمنتجات المخصصة لمساعدة الأطفال دون سن الثالثة على النوم أو الأكل أو التسنين أو المص، DBP وDEHP يلحقان الضرر بالجهاز التناسلي لفئران المختبر، وخاصة الذكور، أظهرت الاختبارات على البشر أن DBP يمكن أن يهيج الجلد أيضًا، اقترح الدكتور سيثي "اختر الشموع الطبيعية غير المعطرة المصنوعة من فول الصويا أو شمع العسل بدلاً من ذلك".



-لوح التقطيع البلاستيكي

تنتشر ألواح التقطيع البلاستيكية في المطابخ في جميع أنحاء العالم، لأنها مريحة وأرخص، ومع ذلك، يقترح الدكتور سيثي التخلص منها في أسرع وقت ممكن.

تقول الدراسات أنه في كل مرة تستخدم فيها سكينًا على لوح بلاستيكي، قد يتم كشط جزيئات بلاستيكية صغيرة من السطح، خاصة عندما يتآكل اللوح بمرور الوقت. هذه الشظايا الصغيرة، والتي تسمى بالبلاستيك الدقيق، غير مرئية للعين المجردة ولكنها يمكن أن تختلط بسهولة مع طعامك، مما يشكل مخاطر صحية محتملة.

وأضاف: "انتقل إلى استخدام وعاء خشبي أو زجاجي لتقليل المخاطر".



-المقالي غير اللاصقة المخدوشة أو المتشققة

تحتوي المقالي غير اللاصقة المخدوشة أو المتشققة على طلاء تالف يطلق جزيئات صغيرة من المادة غير اللاصقة، مما قد يعرضك لمواد كيميائية مثل PFAS أو مواد البيرفلورو ألكيل والبولي فلورو ألكيل، والتي ترتبط بمخاوف صحية خطيرة.

وفقًا لدراسات مختلفة، يمكن لخدش واحد على مقلاة غير لاصقة أن يطلق ملايين الجزيئات البلاستيكية الدقيقة السامة في طعامك، وقال: "يمكن أن تطلق هذه الجزيئات أحماض فلورية ضارّة مرتبطة بقضايا الصحة الإنجابية، استبدل المقالي التالفة ببدائل أكثر أمانًا مثل الفولاذ المقاوم للصدأ أو الحديد الزهر".



المصدر: timesnownews