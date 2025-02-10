قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إطلاق نار وحرق منازل واعتقالات.. العنف الإسرائيلي يتصاعد في الضفة الغربية
أسعار الدواجن اليوم في المزارع والأسواق
دعم مشروعات التخرج وخلق فرص عمل وتلبية احتياجات السوق .. خطوات جديدة للجامعات التكنولوجية مع أصحاب المصانع والشركات
حماس: تصريحات ترامب بشأن شراء غزة تعكس جهلا عميقا بفلسطين والمنطقة
مفاجأة في عرض الزمالك الأخير لتجديد عقد زيزو
بسبب أزمة حكومية.. الرئيس الكولومبي يدعو إلى استقالة جميع وزرائه
كولر يجهز علي معلول لمباراة الزمالك في الدوري
روسيا تضع شرطا أساسيا لإبرام اتفاق سلام مع أوكرانيا
حيوان مفترس بالشرقية| العثور على تمساح في ترعة بمنيا القمح.. تفاصيل
السكة الحديد تعلن مواعيد القطارات خلال شهر رمضان.. جدول التعديل
خطة ترامب لوقف حرب أوكرانيا.. زيلينسكي يطالب بضمانات أمنية
أحمد بلال: زيزو لا يستحق المقابل المادي المعروض عليه من الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تحذير.. 3 أشياء في منزلك يجب التخلص منها فورا

3 أشياء يجب التخلص منها من منزلك
3 أشياء يجب التخلص منها من منزلك
هاجر هانئ

حذر طبيب الجهاز الهضمي الشهير الدكتور سوراب سيثي، من بعض العناصر المنزلية اليومية التي قد تكون سامة أو خطيرة على الأطفال أو الضيوف أو المسنين الذين نعتني بهم. 


أثار الدكتور سوراب سيثي، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي الشهير الذي درس في جامعتي هارفارد وستانفورد، محادثة مهمة حول الأشياء المنزلية اليومية التي يمكن أن تسبب مخاطر صحية خفية، معظمها يمكن أن تكون قاتلة.

وفقًا للدكتور سيثي: نستخدم العديد من الأشياء في منازلنا دون التفكير في حقيقة أنها ضارة بالصحة والرفاهية بشكل عام، في حين نستمتع بشراء المنتجات المنزلية التي تساعد في جعل مساحتنا تبدو أكثر نظافة وتنظيمًا وتجعل الأشياء أكثر ملاءمة، إلا أن بعض هذه العناصر اليومية المختبئة في خزائننا قد تكون خطيرة.


ثلاثة من هذه الأشياء التي أوصى بها الدكتور سيثي على إنستغرام والتي يجب عليك التخلص منها هي:
-الشموع المعطرة العادية
من الشائع إشعال الشموع للزينة وفي الاحتفالات ولإطلاق الروائح العطرية المريحة،  معظم هذه الشموع مصنوعة من شمع البارافين المحمل بالفثالات.
وبحسب الدكتور سيثي، فإن التعرض المزمن للفثالات يؤثر سلبًا على نظامك الغدد الصماء ووظائف العديد من الأعضاء، مما يسبب تأثيرًا طويل الأمد على نجاح الحمل ونمو الطفل وتطوره والجهاز التناسلي لدى كل من الأطفال الصغار والمراهقين.
الفثالات ليست مادة كيميائية واحدة، وثلاثة منها - BBP وDBP وDEHP - محظورة بشكل دائم في الألعاب والمنتجات المخصصة لمساعدة الأطفال دون سن الثالثة على النوم أو الأكل أو التسنين أو المص، DBP وDEHP يلحقان الضرر بالجهاز التناسلي لفئران المختبر، وخاصة الذكور، أظهرت الاختبارات على البشر أن DBP يمكن أن يهيج الجلد أيضًا، اقترح الدكتور سيثي "اختر الشموع الطبيعية غير المعطرة المصنوعة من فول الصويا أو شمع العسل بدلاً من ذلك".


-لوح التقطيع البلاستيكي
تنتشر ألواح التقطيع البلاستيكية في المطابخ في جميع أنحاء العالم، لأنها مريحة وأرخص، ومع ذلك، يقترح الدكتور سيثي التخلص منها في أسرع وقت ممكن.

تقول الدراسات أنه في كل مرة تستخدم فيها سكينًا على لوح بلاستيكي، قد يتم كشط جزيئات بلاستيكية صغيرة من السطح، خاصة عندما يتآكل اللوح بمرور الوقت. هذه الشظايا الصغيرة، والتي تسمى بالبلاستيك الدقيق، غير مرئية للعين المجردة ولكنها يمكن أن تختلط بسهولة مع طعامك، مما يشكل مخاطر صحية محتملة.

وأضاف: "انتقل إلى استخدام وعاء خشبي أو زجاجي لتقليل المخاطر".


-المقالي غير اللاصقة المخدوشة أو المتشققة
تحتوي المقالي غير اللاصقة المخدوشة أو المتشققة على طلاء تالف يطلق جزيئات صغيرة من المادة غير اللاصقة، مما قد يعرضك لمواد كيميائية مثل PFAS أو مواد البيرفلورو ألكيل والبولي فلورو ألكيل، والتي ترتبط بمخاوف صحية خطيرة.

وفقًا لدراسات مختلفة، يمكن لخدش واحد على مقلاة غير لاصقة أن يطلق ملايين الجزيئات البلاستيكية الدقيقة السامة في طعامك، وقال: "يمكن أن تطلق هذه الجزيئات أحماض فلورية ضارّة مرتبطة بقضايا الصحة الإنجابية،  استبدل المقالي التالفة ببدائل أكثر أمانًا مثل الفولاذ المقاوم للصدأ أو الحديد الزهر".


المصدر: timesnownews

الشموع المعطرة الأطفال لوح تقطيع بلاستيكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

لتحسين مستوى المعيشة.. توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي لـ الحكومة قبل شهر رمضان

موعد زيادة الإيجار القديم وتطبيق آلية انتهاء العقود والإخلاء الفوري

موعد زيادة الإيجار القديم وتطبيق آلية انتهاء العقود والإخلاء الفوري

حالة الطقس

تحول مفاجئ .. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

موعد صرف الحد الأدنى للأجور بالزيادة الجديدة

7000 جنيه.. موعد صرف الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بالزيادة الجديدة

البريد المصري يطلق تحذيرًا عاجلًا لملايين العملاء بكافة المحافظات

البريد المصري يطلق تحذيرًا عاجلًا للعملاء بكافة المحافظات.. ما القصة؟

أمطار وبرد شديد.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدا

أمطار وبرد شديد | الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدا .. درجات الحرارة

الحد الأدنى للأجور

الساعة بـ 28 جنيه والحسابة بتحسب.. بشرى للعمالة المؤقتة

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. مقترحات برلمانية لإنهاء العقد الدائم وحالات قانونية لطرد المستأجر

ترشيحاتنا

تعليم الفتيات

هل طلب العلم للمرأة فرض عين أم كفاية؟.. أمينة الفتوى تحسم الجدل

الحج

أمين الفتوى: السفر للحج أو العمرة بفيزا عمل غير جائز شرعا

الصيام

رمضان عبد المعز: حسن الخلق والصيام من أعظم الأعمال في شهر شعبان

بالصور

ختام بطولة الجمهورية للملاكمة رجال .. صور

بطولة الجمهورية للرجال الملاكمة
بطولة الجمهورية للرجال الملاكمة
بطولة الجمهورية للرجال الملاكمة

حفل كامل العدد.. مروة ناجي تشعل الأجواء في لبنان لإحياء ذكرى لأم كلثوم

مروة ناجي
مروة ناجي
مروة ناجي

فيديو

أمينة خليل

رمضان 2025.. علاقات اجتماعية معقدة في برومو مسلسل لام شمسية

كائنات فضائية في مصر

كائنات فضائية في مصر؟.. أضواء غريبة تغزو سماء الشرقية

ايمان عبد اللطيف

تحذير من الأرصاد لسكان هذه المحافظات .. ماذا سيحدث؟

ايمان عبد اللطيف

9 عطلات رسمية .. تفاصيل إجازات شهر رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بنتنافس على الإنسانية

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: دعم مصر.. ورفض تصريحات ترامب عربياً ودولياً

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة تي عا عظيمة الثناء

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب : عندما يدافع المحتل عن المحتل

المزيد