أمير هشام: الأهلي لم يقيد علي معلول بالقائمة الإفريقية حتى الآن

أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي قام بقيد أشرف بن شرقي ونيتس جرديشار وأحمد رضا ومصطفى العش ضمن القائمة الإفريقية، مشيرًا إلى أن اللائحة تنص على أحقية أي نادٍ في قيد 7 لاعبين بالقائمة خلال الميركاتو الشتوي.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "حتى اللحظة الحالية، علي معلول لم يتم قيده ضمن قائمة الأهلي الإفريقية، وربما يتم قيده في أي وقت، ولازال هناك متسع من الوقت مع غلق باب القيد يوم 28 فبراير".

وأضاف: "أعتقد أن معلول سوف يتم قيده، وهناك منافسة بين اللاعبين الشباب من بينهم بلال عطية وحمزة عبدالكريم ومحمد زعلوك، وقد يتم تسجيل ثنائي منهم".