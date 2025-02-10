أحمد بلال: زيزو لا يستحق المقابل المادي المعروض عليه من الزمالك

قال أحمد بلال، لاعب النادي الأهلي السابق، أن أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لا يستحق المقابل المادي المعروض عليه لتجديد عقده.

وأضاف بلال، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc": "زيزو يستحق الحصول على مقابل مادي أكبر من لاعبي فريق الزمالك، ولكن ليس بالمقابل المادي المعروض عليه، خاصة وأن ليس أساسي في صفوف منتخب مصر".

وتابع: "مصطفى العش، لم يقدم أوراق اعتماده في الأهلي، وعنده أخطاء البدايات، من رهبة وتسرع، فهل هيستمر؟ أم سيكتسب الثقة ويقف على قدمه، لأن خطأ المدافع صعب تصحيحه".

وعن مباراة الزمالك والإسماعيلي، قال بلال إن الإسماعيلي كان الأفضل في المباراة الماضية، والدراويش يمتلكون لاعبين شباب على مستوى عالي.