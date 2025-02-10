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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

النحس وراهم.. 3 أبراج تواجه صعوبات في الأيام القادمة

ابراج
ابراج
قسم المرأة

كشف موقع hindustantimes عن الأبراج الأكثر نحسًا خلال الفترة القادمة، والتي سيواجه أصحابها صعوبات على المستوى الصحي والإنساني وأيضا العملي:

أبراج تواجه صعوبات في 2025

 

برج الجوزاء :

من المتوقع أن يواجه مواليد برج الجوزاء  خلال الأيام القادمة تحديات كبيرة على الصعيدين المهني والعاطفي ، فقد يشعرون أن الأمور لا تسير كما يتمنون، سواء على مستوى العمل أو في العلاقات الشخصية كما من المتوقع أن يتعرضون للانتقاد من بعض الأشخاص المقربين منهم، مما قد يؤدي إلى مزيد من التوتر النفسي.

وعلى المستوى المهني، قد يواجهون صعوبة في التكيف مع بعض التغيرات المفاجئة في بيئة العمل .

برج العذراء : 

يواجه مواليد برج العذراء الكثير من الضغوط النفسية التي قد تكون ناجمة عن اختلال التوازن بين العمل والحياة الشخصية. قد يتعرضون لتحديات في مكان العمل مع إحساس مستمر بعدم التقدير من الآخرين أو حدوث تعقيدات مفاجئة قد تؤثر على سير الأمور.
اما على الصعيد العاطفي، قد يجد العذراء نفسه في صراع داخلي حول علاقاته الشخصية .

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برج الحوت : 

على الرغم من طيبتهم وميلهم إلى مساعدة الآخرين، إلا أنهم قد يواجهون صعوبة في التعامل مع ضغوط الحياة كما ستكون مشاعرهم متقلبة، حيث يشعرون بالإحباط في بعض الأحيان أو بالعجز في مواجهة التحديات التي تظهر أمامهم، خاصةً في علاقاتهم الشخصية.

 

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