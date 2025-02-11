رينو ميجان أوتوماتيك بـ 250 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري للمستعمل باقة متنوعة من إصدارات السيارات التي يرغب المواطنين في اقتناءها لما يتوافر بها من مميزات تعمل علي راحة قائد السيارة وركباها، بالاضافة إلي أن تلك الطرازات تم تواجدها لتلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات بها الكثير من المميزات ومن ضمن تلك السيارات، رينو ميجان موديل 2005، وتنتمي ميجان لفئة السيارات السيدان.

رينو ميجان موديل 2005

- مواصفات رينو ميجان موديل 2005 الخارجية

رينو ميجان موديل 2005

تمتلك سيارة رينو ميجان موديل 2005 من الخارج تصميم أنيق وجذاب بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة رينو، وتم تثبيت شعار شركة رينو علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنسف لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب الخارجية بنفس لون السيارة، وتم تثبيت 4 جرائد بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة .

- محرك رينو ميجان موديل 2005

رينو ميجان موديل 2005

تستمد سيارة رينو ميجان موديل 2005 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 200 ألف/كم، وتعرض السيارة للبيع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

- مقصورة رينو ميجان موديل 2005 الداخلية

رينو ميجان موديل 2005

زودت مقصورة سيارة رينو ميجان موديل 2005 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها مساحات تخزين إضافية بالأبواب الأمامية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها كونسول وسطي، وبها مقابض أبواب داخلية للتحكم في فتح وغلق الأبواب من الداخل بسهولة، وبها اضاءة داخلية، وبها أحزمة أمان، وبها زجاج كهربائي .

- سعر رينو ميجان موديل 2005

رينو ميجان موديل 2005

تباع سيارة رينو ميجان موديل 2005 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

