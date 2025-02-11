قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لخدمة أهل سيناء.. مواعيد قطارات خطي القنطرة شرق وبشتيل/ السادات
بمناسبة مواجهة الزمالك لفاركو اليوم.. تاريخ لقاءات الفريقين وظهور اللاعبين الجدد
الاتحاد الأوروبي: أمريكا ستزيد من التضخم بفرض الرسوم الجمركية
الرسوم الأمريكية علينا لن تمر دون رد.. الاتحاد الأوروبي يهدد ترامب
هل يجب قراءة الفاتحة بعد الإمام في الصلاة الجهرية.. الإفتاء توضح
"الوزراء": القيمة السوقية للمعادن الحرجة تتضاعف مع التحول إلى الطاقة المتجددة
الظهور الأول لـ مرموش بدوري الأبطال.. التشكيل المتوقع لقمة مانشستر سيتي وريال مدريد
ترامب يواصل إثارة الجدل: أوكرانيا قد تصبح روسية يوما ما
موعد مباراة الأهلي ضد غزل المحلة في الدوري والقنوات الناقلة
حرس الحدود السوري ينشر قواته على الحدود مع لبنان
الأردن.. تفاصيل اللقاء المرتقب بين ترامب والملك عبد الله وجدول الأعمال
مانشستر سيتي بقيادة عمر مرموش يواجه ريال مدريد المنقوص في قمة أوروبية نارية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

رينو ميجان أوتوماتيك بـ 250 ألف جنيه

رينو ميجان موديل 2005
رينو ميجان موديل 2005
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري للمستعمل باقة متنوعة من إصدارات السيارات التي يرغب المواطنين في اقتناءها لما يتوافر بها من مميزات تعمل علي راحة قائد السيارة وركباها، بالاضافة إلي أن تلك الطرازات تم تواجدها لتلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات بها الكثير من المميزات ومن ضمن تلك السيارات، رينو ميجان موديل 2005، وتنتمي ميجان لفئة السيارات السيدان.

رينو ميجان موديل 2005

- مواصفات رينو ميجان موديل 2005 الخارجية

رينو ميجان موديل 2005

تمتلك سيارة رينو ميجان موديل 2005 من الخارج تصميم أنيق وجذاب بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة رينو، وتم تثبيت شعار شركة رينو علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنسف لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب الخارجية بنفس لون السيارة، وتم تثبيت 4 جرائد بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة .

- محرك رينو ميجان موديل 2005

رينو ميجان موديل 2005

تستمد سيارة رينو ميجان موديل 2005 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 200 ألف/كم، وتعرض السيارة للبيع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

- مقصورة رينو ميجان موديل 2005 الداخلية

رينو ميجان موديل 2005

زودت مقصورة سيارة رينو ميجان موديل 2005 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها مساحات تخزين إضافية بالأبواب الأمامية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها كونسول وسطي، وبها مقابض أبواب داخلية للتحكم في فتح وغلق الأبواب من الداخل بسهولة، وبها اضاءة داخلية، وبها أحزمة أمان، وبها زجاج كهربائي .

- سعر رينو ميجان موديل 2005

رينو ميجان موديل 2005

تباع سيارة رينو ميجان موديل 2005 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .
 

رينو ميجان موديل 2005 سوق السيارات المصري ميجان موديل 2005

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اكرم توفيق

أول رد من أكرم توفيق على أخبار إلغاء متابعته لصفحة الأهلي

ترامب

متوعدا حماس بالجحيم .. ترامب: لن نقف مكتوفى الأيدى حال استمرار حجز الرهائن

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء.. ومفاجأة في ثمن البانيه

الاهلي

مفأجاة سارة لجماهير الأهلي بشأن لقاء القمة

حالة الطقس

حالة الطقس: تحذيرات عاجلة من 3 ظواهر جوية لسكان تلك المناطق

الامطار

رسالة عاجلة من وزارة الداخلية بشأن الطقس السيئ على الطرق

الذهب

يقترب من 4100 جنيه.. آخر تحديث لسعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

وزارة الداخلية

مات في إيديهم.. الداخلية تكشف تفاصيل مقـ.تل لص البحيرة

ترشيحاتنا

جانب من الفيديو

تعليم الشرقية يقرر إحالة الزوجين أبطال واقعة تقديم الورود داخل مدرسة للتحقيق

رئيس مدينة بورفؤاد يوجه برفع درجة الاستعداد للتعامل مع موجة الطقس السيئ

رئيس مدينة بورفؤاد يوجه برفع درجة الاستعداد للتعامل مع موجة الطقس السيئ

فصل الكهرباء

3 ساعات.. فصل الكهرباء عن مناطق بمدينة بيلا في كفر الشيخ غدًا

بالصور

جهاز الرياضة للقوات المسلحة يستقبل وفدا من المجلس الدولي للرياضة العسكرية

القوات المسلحة
القوات المسلحة
القوات المسلحة

أفضل الأطعمة لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.. اجعلها جزءًا من روتينك الغذائي اليومي

أفضل الأطعمة لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية
أفضل الأطعمة لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية
أفضل الأطعمة لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية

بخاخ البقدونس السحري.. الحل الطبيعي لتطويل الشعر وتقويته بفعالية

بخاخ البقدونس السحري: الحل الطبيعي لتطويل الشعر وتقويته بفعالية
بخاخ البقدونس السحري: الحل الطبيعي لتطويل الشعر وتقويته بفعالية
بخاخ البقدونس السحري: الحل الطبيعي لتطويل الشعر وتقويته بفعالية

أزهر الشرقية يناقش استعدادات المعاهد المرشحة للجودة خلال الفصل الدراسي الثاني

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

فيديو

سوزي الاردنية

سر زيادة وزن التيك توكر سوزي الاردنية

اختفاء مي الغيطي

مي الغيطي تكشف تفاصيل حادث خطير بعد 7 أشهر من الاختفاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: مصر بين الأفخاخ والتحديات.. رؤية استراتيجية لصمود الدولة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. تهدئة أم تصعيد قادم؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب .. جمال حمدان: عبقري المكان والزمان

المزيد