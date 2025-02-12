أحمد بلال: «بنتايك» أفضل من «فتوح».. و«العش» يرتكب أخطاء قاتلة

أكد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أن مصطفى العش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، يرتكب أخطاء قاتلة.

وقال “بلال”، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc": "مصطفى لاعب جيد، ولكنه يحتاج للتخلص من التوتر والرهبة، لأنه يقع في أخطاء سهلة لا تدل على مستواه الذي كان عليه مع زد".

وتابع: "يجب أن يتخلص العش من التوتر، ولن يكون في حالة وقوعه في الأخطاء في كل مباراة، لأنه من المفترض أن يكتسب الخبرات من المشاركة في المباريات لأنه يرتكب أخطاء قاتلة، ويجب أن يعلم أنه يلعب في الأهلي والأخطاء السهلة يجب أن لا تكون موجوده".

وشدد:" أرى أن محمود بنتايك في الوقت الحالي أفضل من أحمد فتوح، وهو لاعب ملتزم ويؤدي الدور الهجومي والدفاعي بشكل مميز".

وواصل:" بنتايك ظهير أيسر، ويؤدي المطلوب منه، وليس المطلوب منه أن يخرج نار في المباريات".

وأكمل:" كولر مقتنع بأداء يحيى عطية الله، وهو رقم واحد في الجبهة اليسرى، ويرى أن علي معلول غير جاهز وهو خارج حساباته حاليًا، وكريم الدبيس، تألق في الفترة الأخيرة، خاصة وأنه يقوم بالمهام المطلوبة منها بشكل جيد، ولكنه ضعيف في التغطية الدفاعية".

وأردف:" علي معلول، مع عودته للمشاركة في المباريات لن يكون أساسيًا وسيشارك بديلا".