دونجا: الأهلي بدون إمام عاشور يفقد هويته.. والعش يستحق الطرد

تحدث تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق، عن مباراة الأهلي وغزل المحلة في دوري نايل هذا الموسم.

وقال تامر عبد الحميد "دونجا" في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "بابافاسيليو وغزل المحلة قدموا مباراة جيدة أمام الأهلي اليوم".

وأضاف: "أداء الأهلي في الفترة الحالية غير جيد، مشددًا أن الأداء سيتحسن بعد دخول أشرف بن شرقي مع الفريق".

وأكد: "هناك العديد من التحفظات على مارسيل كولر خلال الفترة الحالية ويحتاج لتطوير أداء الفريق".

وواصل: "الأهلي بدون إمام عاشور يفقد هويته وهو اللاعب الوحيد القادر على قيادة الأحمر للفوز وحصد النقاط الثلاثة".

واختتم: "مصطفى العش يستحق الطرد في تدخله على التونسي محمد بن حمودة لاعب المحلة".