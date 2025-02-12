أحمد بلال: ديانج أعلى وأفضل من جميع لاعبي خط وسط الأهلي

أكد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أن المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم المعار لصفوف الخلود السعودي، أفضل لاعب خط وسط في القلعة الحمراء.

وقال بلال، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" كولر له دور في صفقات الأهلي، وتم عرض جميع اللاعبين عليه قبل التعاقد معهم من قبل لجنة التخطيط وإدارة الإسكاوتنج".

وتابع:" أليو ديانج، من أفضل لاعبي خط الوسط، وأعلى من اللاعبين المتواجدين في وسط الملعب حاليًا، وقدراته تسمح له بأن يكون رقم واحد في الأهلي في هذا المركز".

وأكمل:" مركز عبدالقادر أصبح يضم أشرف بن شرقي، وإمام عاشور، بجانب الاستعانة بتريزيجيه في نهاية الموسم، ومن الوارد توظيفه في النجاح اليمين الذي يتواجد فيه حسين الشحات وطاهر محمد طاهر فقط".

وشدد:" هناك أدوار تانية تتطلب تفرغ محمد رمضان، المدير الرياضي، وعدم تواجد مع الفريق الأول، سواء تجديد عقود بعض اللاعبين، أو متابعة قطاع الناشئين".