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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اخبار الوادي الجديد.. انطلاق قوافل المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة وضياء الدين وكيلا لمديرية التموين

مساعدات متجهه إلى غزه
مساعدات متجهه إلى غزه
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها، انطلاق قوافل المساعدات المتجهة من الوادي الجديد إلى قطاع غزة.

انطلقت صباح اليوم الخميس، قوافل المساعدات الإنسانية من محافظة الوادي الجديد متجهة إلى قطاع غزة الفلسطيني.

وكان اللواء محمد الزملوط  محافظ الوادي الجديد، قد وجه كافة المديريات والمصالح بالمشاركة في إطلاق قوافل المساعدات المتجهة للأشقاء الفلسطينيين بغزة.

يأتي ذلك  في إطار الجهود المستمرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.


تأتي هذه التوجيهات ضمن مبادرة وطنية لدعم الشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمر بها نتيجة العدوان المستمر والحصار المفروض على غزة.

وتشمل القوافل مواد غذائية، وتمور، حيث يتم التنسيق بين الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.

كما تأتي هذه الجهود في إطار التوجيهات الرئاسية والحكومية لدعم القضية الفلسطينية وتخفيف معاناة المدنيين في غزة، وتعكس التضامن الشعبي والرسمي لمصر مع الشعب الفلسطيني.

وتعد محافظة الوادي الجديد من بين المحافظات المصرية التي تساهم بجهود إنسانية مستمرة لدعم القضايا العربية، سواء من خلال توفير مساعدات مباشرة أو تنظيم حملات تبرع بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وجاءت توجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، استجابةً للمبادرات الإنسانية التي أطلقتها الدولة المصرية لدعم الأشقاء في قطاع غزة، في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة نتيجة العدوان والحصار. وتعكس هذه الخطوة حرص المحافظة على المشاركة المجتمعية والتكاتف الوطني مع الجهود الحكومية الرامية إلى تقديم المساعدات العاجلة للمتضررين.


ضياء الدين حسين وكيلا لمديرية تموين الوادي الجديد

أصدر وزير التموين والتجارة  الداخلية قرارا بندب السيد ضياء الدين حسين كبير اخصائين بمديرية تموين الوادي الجديد بشغل وظيفة وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية لمدة عام او لحين شغل الوظيفة طبقا لاحكام القانون مع منحه المزايا والبدلات المقررة.

جاء ذلك بعد الاطلاع علي قانون الإدارة المحلية  الصادر بالقانون  رقم  ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ولائحته التنفيذية وعلي قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية وعلي مذكرة مساعد الوزير للتخطيط والتنمية والشئون المالية والإدارية.

تعرف علي السيرة الذاتية لوكيل مديرية تموين الوادي الجديد 
ضياء الدين حسين محمد متولي
حاصل علي  ليسانس حقوق 1991 تعين سنة  1992
وتدرج من مفتش تموين
مدير إدارة حماية المستهلك
مدير إدارة الأزمات والكوارث
مدير عام إدارة المتابعة
مدير عام إدارة تموين باريس
وكيل مديرية تموين الوادى الجديد.

حصل على العديد من الدورات التدريبية بوزارة التموين، حاصل على العديد من شهادات التقدير والتكريم من وزارة التموين، ومحافظة الوادي الجديد، جامعة الوادى الجديد، مركز النيل للاعلام،  حاصل على دروع تذكارية، حاصل على 2 دكتوراة فخرية، حاصل على 3 دبلومة، كما شارك في العديد من المؤتمرات والندوات.

مساعدات الوادي الجديد قطاع غزه

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