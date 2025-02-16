15 شاحنة مواد غذائية هدية جنوب سيناء لأهل غزة.. صور وفيديو

انطلقت شاحنات المواد الغذائية ، من أمام ديوان عام محافظة جنوب سيناء بطور سيناء متجهة إلى معبر رفح بمحافظة شمال سيناء، تمهيدا لدخولها إلى الاشقاء في غزة الفلسطينية وذلك وسط تواجد مكثف من شباب مدينة طور سيناء الذين حرصوا على رفع الأعلام المصرية وترديد الأغاني الوطنية، والعبارات المؤيدة للشعب الفلسطيني، ومعارضة محاولات تهجير مواطني قطاع غزة.

وذلك في اطار مبادرة " تحيا مصر" التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،

و تحت رعاية ومتابعة الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، و تأكيدا على الدور الريادي لمصر في دعم الشعب الفلسطيني، وتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة فى قطاع غزه

وشهد انطلاق الشاحنات لفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وانطلقت القافلة الإنسانية التي تتضمن 15 شاحنة، في اطار تقديم كافة أشكال العون والمساندة للإشقاء الفلسطينيين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهونها،

وحرص محافظ جنوب سيناء، على تقديم الشكر لجميع الجهات المشاركة في هذه القوافل، التي تعد استكمالًا لدور مصر المحوري في دعم غزة، وحرصها على الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في محنته.

وتضمنت القافلة 150 طن من المواد الغذائية "سكر، أرز، دقيق، مكرونة، سمن، زيت، مربى، ملح، فول، بلح"وكمات كبيرة من المياه المعدنية، إضافة إلى عدد من البطاطين والألحفة، والتي جرى إعدادها بالتنسيق بين محافظة جنوب سيناء ووزارة التنمية المحلية، بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" لدعم الأشقاء في قطاع غزة.

ولاقت الحملة تجاوبًا كبيرًا من التجار ورجال الأعمال والمستثمرين والمواطنين في المحافظة، وتوافد العديد من الشباب على مراكز جمع التبرعات للمساهمة في هذه الحملة التي تعد جزءًا من التزام مصر المستمر بقضية ، كما شارك في تجهيز المساعدات لوضعها على الشاحنات عدد كبير من أبناء المحافظة من مختلف الأعمار، مما يؤكد الروح الوطنية لديهم، وبمشاركة من كافة المديريات بالمحافظة .