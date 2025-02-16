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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير العمل يبحث مع سفير اليابان تعزيز التعاون في مجالات التدريب وتنقل الأيدي العاملة

وزير العمل وسفير اليابان
وزير العمل وسفير اليابان

استقبل وزير العمل محمد جبران اليوم الأحد بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، إيواي فوميو سفير اليابان لدى جمهورية مصر العرب والوفد المرافق له وذلك بحضور د.ممدوح العربي نائب رئيس مجلس إدارة شركة العربي، وذلك للتباحث بشأن مجموعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك .

وأكد الوزير على عمق العلاقات المصرية اليابانية في كافة المجالات واستعرض جهود وزارة العمل بالتعاون مع القطاع الخاص في التدريب المهني وتأهيل الشباب على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج خاصة على المهن المستقبلية، والمرتبطة بالتطور التكنولوجي حول العالم، وجاهزية الوزارة على توفير الكوادر المصرية المدربة التي يحتاجها سوق العمل الخارجي .. وأكد الوزير على ترحيب الوزارة للعمل مع الجانب الياباني ،من خلال دراسة تنفيذ مقترح بشأن تخصيص مركز تدريب مهني تابع الوزارة، بالشراكة مع أحد المؤسسات اليابانية المعتمدة ، لتقدم نموذج فريد في التعاون خاصة في مجال تنقل الأيدي العاملة، والتدريب والتأهيل، وتقديم برامج تدريبية ملائمة لاحتياجات سوق العمل ..

وخلال الاجتماع جرى الاتفاق بين الجانبين على تفعيل سبل التعاون المستقبلي في مجال تأهيل الأيدي العاملة ،وفقا لاحتياجات أسواق العمل المحلية والدولية..وكذلك الاستفادة من التجربة اليابانية، والمشروعات التي ينفذها الجانب الياباني في مصر خلال هذه الأيام، خاصة في مجالات تأهيل الشباب في العديد من  التخصصات خاصة  العلوم والتكنولوجيا ،وكذلك أوجه التعاون مع الحكومة المصرية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،ومتناهية الصغر ،التي ينفذها الجانب الياباني في مصر ..حضر اللقاء من وزارة العمل :رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير..

سفير اليابان وزير العمل محمد جبران

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