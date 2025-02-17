إعلام لبناني: جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في كفرشوبا جنوبي البلاد

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إعلام لبناني، قال إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في كفرشوبا جنوبي البلاد.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أن حزب الله اللبناني أطلق 5 مسيرات تجاه إسرائيل منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وبحسب مزاعم إذاعة جيش الاحتلال فقد اجتازت أربع من هذه المسيرات المجال الجوي الإسرائيلي، فيما تم التعامل مع باقي الطائرات بواسطة الدفاعات الجوية الإسرائيلية.

وفي خطاب متلفز الأحد، أدلى نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله اللبناني، بعدد من التصريحات التي تناولت الأوضاع السياسية والأمنية في لبنان، مع التركيز على قضايا محورية مثل منع الطائرات الإيرانية من الهبوط في مطار بيروت، الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، وإعادة إعمار المناطق المتضررة جراء الحرب الأخيرة.



كما شدد على دور الحكومة اللبنانية في ضمان السيادة الوطنية، ورفض التدخلات الخارجية التي تستهدف استقرار البلاد.

رفض منع الطائرات الإيرانية: قرار سياسي بإملاء إسرائيلي



في مستهل كلمته، انتقد الشيخ نعيم قاسم قرار الحكومة اللبنانية منع الطائرات الإيرانية من الهبوط في مطار بيروت الدولي، معتبرًا أنه يخضع لتوجيهات إسرائيلية تهدف إلى عزل لبنان عن حلفائه الإقليميين.



وقال في هذا السياق “لا يمكن القبول بهذا القرار الذي يخدم المصالح الإسرائيلية، على الحكومة اللبنانية أن تتحمل مسؤوليتها السيادية، وأن تتخذ قراراتها وفقًا لمصلحة الشعب اللبناني، وليس وفقًا للضغوط الخارجية.”

وأكد قاسم أن إيران لطالما كانت داعمًا رئيسيًا للبنان في الأزمات الكبرى، وأن أي محاولات لإضعاف هذا التعاون تمثل إضرارًا بالاقتصاد اللبناني وبمصالح الشعب اللبناني، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في هذا القرار من قبل الحكومة.



