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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بمشاركة 70 عارضا.. الاسماعيلية تستعد لافتتاح معرض أهلًا رمضان

الاجتماع
الاجتماع
الإسماعيلية انجي هيبة

عقد أكرم محمد جلال محافظ  الإسماعيلية، اليوم الإثنين، اجتماعًا تنسيقيًّا لمناقشة خطة المحافظة في الاستعداد لشهر رمضان المعظم.

ويأتي ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وعدد من وكلاء وزارة ومديري عموم المديريات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة والجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع، أعلن أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية المصرية بالمحافظة، عن قرب افتتاح معرض أهلًا رمضان بحديقة الشيخ زايد بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، بناءً على تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي إطار توجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

يقام المعرض على مساحة إجمالية ١٢٠٠ متر بإجمالي ٧٠ عارضا وعارضة من كافة المستلزمات الرمضانية والسلع الغذائية الأساسية واللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة والمخبوزات والبقوليات بكافة أنواعها بنسبة تخفيض تصل إلى ٣٠٪ ويستمر المعرض لمدة شهر.

وأكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة المتابعة المستمرة من الأجهزة الرقابية المشكلة من مديريات التموين والصحة والطب البيطري ومباحث التموين وفرع جهاز حماية المستهلك؛ للتأكد من تنفيذ نسبة التخفيض بالسلع للمواطنين وتقديم منتج غذائي ذي جودة عالية.

ونوَّه محافظ الإسماعيلية إلى أنه جاري التوسع في إنشاء منافذ لبيع السلع والمستلزمات الرمضانية بأسعار مخفضة للمواطنين، هذا إلى جانب التوسع في إقامة الأسواق المتنقلة لليوم الواحد في القرى النائية والعزب والتوابع؛ للتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

وأشارت مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية لمتابعة الحالة التموينية بالأسواق صباحًا ومساءً، بالإضافة إلى تشكيل غرف عمليات فرعية في الإدارات التموينية هذا إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية المشتركة على كافة المحال التجارية والمخابز ومتابعة أرصدة البوتاجاز والمحروقات والسلع الاستراتيجية، مع تعديل مواعيد غلق المخابز في شهر رمضان المعظم لتوفير رغيف الخبز للمواطنين.

وأضافت أنه تم افتتاح ثلاثة معارض أهلًا رمضان بأماكن متفرقة في مركز ومدينة التل الكبير، وجاري التنسيق لإقامة معارض أخرى في مركز ومدينة فايد والقنطرة غرب والقنطرة شرق؛ وذلك لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى ضرورة التوسع في إقامة منافذ لبيع السلع الغذائية، وذلك تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، ووفق ضوابط منظمة لذلك.

ونوه بأن مديرية التموين والتجارة الداخلية تعمل على التنسيق مع عدد من كبار تجار المحافظة لتخصيص يوم واحد لتخفيض أسعار السلع الغذائية وسيتم الإعلان على الصفحة الرسمية لمحافظة الإسماعيلية عن أيام تخفيض السلع للتجار بالمحافظة.

الاسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

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