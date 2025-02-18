تعليق حركة الطيران في مطار رفيق الحريري الدولي بسبب حسن نصر الله

أفادت المؤسسة اللبنانية الـ lbci ، أنه سيتم تعليق حركة الطيران في مطار رفيق الحريري الدولي خلال تشييع الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله يوم الأحد المقبل من الساعة ١٢:٠٠ حتى الـ٤:٠٠ وإعادة جدولة مواعيد الرحلات.

وفي سياق آخر، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان، أن القوات انسحبت فجرا من "القرى والبلدات التي كانت تحتلها في الجنوب، وهي يارون ومارون الراس وبليدا وميس الجبل وحولا ومركبا والعديسة وكفركلا والوزاني".

وأضافت أن إسرائيل أبقت على وجودها "في 5 نقاط رئيسية على طول الحدود".

من جانبه، الجيش اللبناني انتشار وحداته في قرى جنوبية ومواقع حدودية بالإضافة الي الي انتشار قواته في جنوب البلاد بالتنسيق مع اللجنة الخماسية وقوات اليونيفيل بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي.

وشدد الجيش اللبناني في بيانه ، أن قواته باشرت فتح الطرقات ومعالجة الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة في قرى جنوبية ومواقع حدودية.